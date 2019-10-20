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戚繼光艦入列後首次承擔外籍軍官跟訓任務
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2019-10-20 11:46:51
中評社北京10月20日電／10月19日，中國海軍戚繼光艦結束對巴布亞新幾內亞的友好訪問，啟程前往新西蘭。離港前，2名日本籍和2名新西蘭籍軍官登上戚繼光艦，將在巴布亞新幾內亞至新西蘭航段內隨艦跟訓，這是戚繼光艦入列後首次承擔外籍軍官跟訓任務。
來源：中國軍網
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