美國政府對古巴施加新制裁

中評社北京10月20日電／美國政府19日對古巴施加新制裁，後者譴責美方“不人道”。



美國商務部發布聲明，宣布追加制裁，包括吊銷現有向古巴國有航空運輸企業出租飛機的許可，今後不批准向上述企業出租飛機的申請。



另外，商務部說，將把更多含有美國製造成分的第三國商品納入制裁古巴清單；進一步收緊對古巴的出口限制。



美方最新制裁以古巴政府“壓迫本國人民”和繼續支持委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜羅領導的“非法”政府為借口。美國商務部聲稱，古巴政府使用租借的飛機運載遊客，把所獲收入用於“違法活動”。



古巴國家主席格爾·迪亞斯－卡內爾在社交媒體“推特”發文，譴責美方新制裁“不人道、殘酷、不正當”，如同“大屠殺”，古巴方面“強烈反對”，不會屈服，將作出回應。



美國長期對古巴施行封鎖和制裁。前總統貝拉克·奧巴馬執政時期，美國與古巴關係緩和，美方放鬆對古巴的貿易和旅遊限制。



然而，唐納德·特朗普2017年1月就任美國總統，繼而對古巴立場轉硬，重新收緊政策。委內瑞拉議會主席、反對派成員胡安·瓜伊多今年1月自封“臨時總統”，獲得美國等國家承認，而古巴堅定支持馬杜羅。



美國政府今年推出多項針對古巴的限制措施，包括禁止民眾以人文教育為目的組團前往古巴，不再允許民眾以搭乘郵輪或私人飛機等方式赴古巴旅遊，收緊古巴裔美國人向古巴匯款的限制。



而且，美國政府5月“解凍”“赫爾姆斯—伯頓法”第三條，試圖限制第三國與古巴的經貿往來。



旅遊業是古巴第二大外匯收入來源。古巴旅遊部長曼努埃爾·馬雷羅7月說，受美國制裁影響，預計2019年古巴接待外國遊客430萬人次，比去年減少大約10%。



迪亞斯－卡內爾本月10日當選古巴國家主席後說，面對美國政府持續封鎖和制裁，古巴愈加團結，意志愈加堅定。



（來源：新華網）