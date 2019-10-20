九龍遊行駁回　暴亂死心不息

警方提前擺放大型水馬陣保護高鐵站。（圖片來源：文匯報） 中評社香港10月20日電／“民陣”繼續以遊行示威作幌子煽動暴力。警方早前反對“民陣”今日發起九龍區遊行，上訴委員會昨日也終極駁回“民陣”的上訴申請，惟煽暴派搞事之心不息，“民陣”副召集人陳皓桓聯同梁國雄、何俊仁以及何秀蘭，聲稱今日會以“個人身份”在油尖旺違法大遊行。有煽暴文宣以“民陣”召集人岑子傑及昨日大埔黑衣青年遇襲事件大做文章，更煽動參與者：“自己帶刀，我要4件狗（警員）／藍屍做目標，唔夠4件唔好返屋企！”網上更迅速流傳“戰術Post（帖）”，附上地圖詳細分析攻守地點、戰術等，可見部署已久。最冷血的是他們聲言今次要設路障，更不會讓消防或救護車通過，居民打999需要緊急救援也可能求救無門。



遊行上訴委員會昨日就“民陣”的九龍區遊行上訴申請進行聆訊。油麻地分區指揮官鄭麗賢在聆訊中形容，警方發出反對通知書是艱難的決定，但基於公共安全和秩序考量，激進示威者很可能騎劫今日的集會，並在會上展示連登和 telegram 的截圖，以有關網民的激進言論證明“民陣”與暴力示威者從沒割席，情況值得憂慮。



詳細部署與警方纏鬥戰術



“民陣”上訴人洪俊毅則強詞奪理稱，即使禁止遊行，衝擊仍會發生：“市民仍然會上街表達訴求，警方是想由下午打到晚上嗎？”他更滿嘴歪理稱，如果10月1日的遊行獲批，相信各區的衝擊不會如此強烈云云。



委員會聽取雙方陳詞後，決定駁回上訴，維持警方的反對決定。但陳皓桓、梁國雄、何俊仁以及何秀蘭聲稱會以“個人身份”，繼續在今日發起違法的九龍區大遊行，由尖沙咀梳士巴利花園出發，經彌敦道、柯士甸道，到達西九高鐵站。

