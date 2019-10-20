九龍遊行駁回　暴亂死心不息

警方提前擺放大型水馬陣保護高鐵站。（圖片來源：文匯報） 中評社香港10月20日電／據文匯報報道，“民陣”繼續以遊行示威作幌子煽動暴力。警方早前反對“民陣”今日發起九龍區遊行，上訴委員會昨日也終極駁回“民陣”的上訴申請，惟煽暴派搞事之心不息，“民陣”副召集人陳皓桓聯同梁國雄、何俊仁以及何秀蘭，聲稱今日會以“個人身份”在油尖旺違法大遊行。有煽暴文宣以“民陣”召集人岑子傑及昨日大埔黑衣青年遇襲事件大做文章，更煽動參與者：“自己帶刀，我要4件狗（警員）／藍屍做目標，唔夠4件唔好返屋企！”網上更迅速流傳“戰術Post（帖）”，附上地圖詳細分析攻守地點、戰術等，可見部署已久。最冷血的是他們聲言今次要設路障，更不會讓消防或救護車通過，居民打999需要緊急救援也可能求救無門。



遊行上訴委員會昨日就“民陣”的九龍區遊行上訴申請進行聆訊。油麻地分區指揮官鄭麗賢在聆訊中形容，警方發出反對通知書是艱難的決定，但基於公共安全和秩序考量，激進示威者很可能騎劫今日的集會，並在會上展示連登和 telegram 的截圖，以有關網民的激進言論證明“民陣”與暴力示威者從沒割席，情況值得憂慮。



詳細部署與警方纏鬥戰術



“民陣”上訴人洪俊毅則強詞奪理稱，即使禁止遊行，衝擊仍會發生：“市民仍然會上街表達訴求，警方是想由下午打到晚上嗎？”他更滿嘴歪理稱，如果10月1日的遊行獲批，相信各區的衝擊不會如此強烈雲雲。



委員會聽取雙方陳詞後，決定駁回上訴，維持警方的反對決定。但陳皓桓、梁國雄、何俊仁以及何秀蘭聲稱會以“個人身份”，繼續在今日發起違法的九龍區大遊行，由尖沙咀梳士巴利花園出發，經彌敦道、柯士甸道，到達西九高鐵站。

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有煽暴派以至黑衣魔隨即在秘密社交平台散播“恐怖”信息，指要為岑子傑及昨日在大埔受傷的黑衣青年“復仇”，煽動其他暴徒“自己帶刀，我要4件狗（警員）／藍屍做目標，唔夠4件唔好返屋企！”



香港文匯報記者在連登搜查，發現起碼有3個所謂“戰術Post”繼續被瘋傳。各帖詳細分析路線的攻守地點、雙方的戰術等，可見暴力網民已部署良久，亦正如警方所說一樣，“民陣”與暴徒未割席。



帖文內，暴徒列出各種可能出現的情景（見表），惟各種情景，最終結論都是“要開打”，主要目標是尖沙咀及佐敦沿路的中資銀行；與他們政見不同的商舖如優品360、美心食肆等，可見黑衣魔搞事之心不死。



他們並非單純吹水。這些帖文附上地圖，詳列各攻守地點的“優勢”和要注意的地方，比如寶寧街至廟街附近“優勢”是有不少水炮車難靈活行駛的小巷；要注意九龍公園，因公園連接尖沙咀警署、要注意文化中心，因該中心是政府地點，可能有警員埋伏等。



設路障阻消防救護車通過



更令人心寒的是所有“戰術Post”都提出一個“戰術”，就是設路障，更聲言不讓消防或救護車通過，網民的歪理是“因警車會跟隨消防或救護前來。”此舉卻是置該區居民的生死於不顧，當有生命危險需急救的居民致電，也可能無法及時獲治理，歹毒程度令人咋舌。



由於非法遊行的終點是高鐵西九站，昨日下午開始，該站保安佈防已明顯加強，其間會封閉3個地面出入口、圍封綠化空間防止出入、外圍有大型水馬重重包圍、加強保安巡視等。康文署昨日則宣佈，由於預計今天區內出現特別情況，今天將提早關閉。馬會亦以安全為由，宣佈今日共32個投注站將暫停服務。



（來源：文匯報）