報復南亞裔　煽毀重慶大廈清真寺

中評社香港10月20日電／據文匯報報道，在煽暴派推波助瀾下，不少黑衣魔以復仇的心態參加今日的違法遊行，其中“民陣”召集人岑子傑“遇襲”就成為煽動參加者今日上街的借口。由於有傳疑兇是南亞裔人士，有激進網民鼓動，聲稱會在今日非法遊行期間“裝修”（破壞）重慶大廈、清真寺等地，引起社會關注。



在岑子傑“遇襲”受傷，其後網上瘋傳大量種族仇恨言論。有網民用岑子傑“遇襲”圖製文宣，甚至稱要“光復重慶大廈，要血債血償”，意圖將是非對錯歸咎種族、膚色，號召暴徒於今日遊行期間破壞尖沙咀清真寺及重慶大廈。該大廈業主立案法團發出通告，呼籲商場內的商舖今日關門。



團體強烈譴責挑種族仇恨



身兼民政事務局促進種族和諧委員會成員、居港26年的孟加拉商人Dewan Masud Alam譴責暴力行為，又指岑子傑本身亦未能認出施襲者，對是否所謂“南亞人所為”的傳言存疑，並呼籲激進示威者不要輕信流言而去破壞宗教場所。



香港融樂會亦強烈譴責暴力行為，及任何意圖藉發酵事件，煽動種族仇恨、鼓吹種族衝突之徒。融樂會稱，任何試圖藉此事煽動本港族群對立之徒，其心可誅，因他們正意圖利用少數族裔與華裔之間的語言、文化隔閡，及少數族裔社群間的資訊滯延、不足，造成兩方撕裂。



（來源：文匯報）