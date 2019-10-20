捐8500護脖撐警　市民暖意驅“黑寒”

（圖片來源：文匯報） 中評社香港10月20日電／據文匯報報道，上周日（10月13日）在觀塘遭黑衣魔刀割頸的防暴警長，與死神擦身而過，經救治和手術後昨日出院，他在通訊群組向同袍報平安說：“我會好好療養，早日歸隊。”



挨刀“祥哥”盼早日歸隊



但黑衣狂魔對警員割頸施襲已對警員性命敲響警報，針對警員的防暴裝備對頸部保護不足，警方早前計劃採購一萬件“防割護脖”，惟黑衣魔隨時發起致命攻擊，警員保命刻不容緩，近日有熱心市民出錢出力，捐贈8，500套“防割護脖”給警隊。有分配到該裝備的警員指，“好似寒冬中送來一股暖流，反映市民不僅內心反對暴徒破壞社會安寧，更以實際行動支持警隊嚴正執法。”



遭黑衣魔割頸險死的43歲警長“祥哥”，傷及頸部靜脈及神經，在聯合醫院接受手術，其後再轉往私家醫院，經過一周的治療，昨日經醫生批准出院休養，但仍須繼續休養一段時間，完全康復之路仍非常漫長。



祥哥昨日透過whatsapp群組向同袍報平安：“好多謝大家我受傷入院以來對我關心，今日（昨日）醫生檢查完我傷勢之後，話我進展良好，我終於可以出院喇！度向大家報個平安．．．．．．大家唔使擔心，我會好好療養，早日歸隊。”祥哥又感謝替他做手術的醫生，以及兩間醫院的醫護悉心照顧，令他傷勢得到妥善處理。



不過，這宗割頸血案加上煽暴文宣煽動“一刀殺警”，防暴警的人身安全已亮起紅燈。據了解，警方管理層亦意識到危機，擬購萬件防割頸箍。



防割護脖高質 莊Sir讚好



但有熱心市民行動更快速，已發起募捐購買一批“防割護脖”，日前有警員拿到樣本時，表現雀躍，用利器測試，發現防護功能良好，連防暴大隊指揮官莊定賢總警司也大加讚許。



據了解，市民送贈總數約8，500套有防刺防割功能的“防割護脖”，近日已運送贈警隊，陸續分發到前線警員。有警員感謝有心人對他們的支持和愛錫，也反映市民肯定警隊過去4個多月對捍衛法治的貢獻。昨日繼續有網民響應支持警察的行動，查問購買和捐贈“防割護脖”的渠道。



據了解，警隊在接受社會捐贈時一向要遵守相關規例，以免有利益衝突。根據《警察通例》，警務人員不得以公職或私人身份，直接或間接索取或收受任何酬金、禮物、捐助或獎狀／紀念品，但根據《2010年接受利益（行政長官許可）公告》（該公告）獲得一般許可則除外。



在沒有取得該公告的一般許可下索取或接受利益，須根據《程序手冊》第六條至第三十二條，向保安局常任秘書長或警務處處長申請特別許可。除非該公告或通例准許，否則警務人員不得接受任何人士或機構金錢上的恩惠。另《警察通例》亦列明，有關的主要單位指揮官在考慮申請時，應確保不會發生利益衝突（實際或可能出現的衝突），或不會對警隊及政府造成尷尬。



（來源：文匯報）