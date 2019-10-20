醫護圖傷警孕婦　醫護界譴責“黑恐”

中評社香港10月20日電／據文匯報報道，警務人員在過去4個月成為暴徒的針對目標，有黑衣魔更聲言要“禍必及妻兒”。近日，網上有傳言指懷孕的警員或警嫂接受婦產科檢查時，可能會被無良醫護蓄意傷害。由反對暴力的醫護人員組成的“抗暴力醫護同盟”譴責有人對孕婦製造“黑色恐怖”，並批評參與行動的醫護不適宜繼續留在醫護界。



醫護人員需要了解病人的職業，方便按病人需要為他們提供最適切的治療方案，而在婦產科的診治中，醫護人員一般亦會了解病人配偶的工作。“抗暴力醫護同盟”昨日在fb發帖指接獲消息，有醫護在網上聲言會不當地利用職權收集病人資料，找出懷孕的警員，或配偶是警員的孕婦，蓄意用特別方法傷害和對付這些孕婦及其胎兒，並上載了仇警群組“老豆搵仔”的對話截圖。



恐嚇孕婦有違天職



“抗暴力醫護同盟”強調，拯救生命是醫護人員的天職，對於有從業員卑鄙無恥地企圖透過恐嚇孕婦的方法，令警察家庭在添新成員的快樂中蒙受陰影，並譴責這些有違天職的醫護，要求有關“婦產科人員”盡早離開醫護界別，指一切蓄意傷害孕婦及胎兒的行為必遭天譴。



網民“Judy Wong”留言提醒：“公務員生仔係可以自選任何一間有頭二等房醫院，唔駛（使）跟地址。”“抗暴力醫護同盟”應道：“是的， 所以可以自行提供可靠的地址， 別被乘機起底。之前已確定有警務人員通訊地址比（俾）醫院人員外流。”



更多網民對“黑心醫護”的言行感到震驚。“Sherry Lau”說：“從來都是禍不及親人，尤其老弱婦孺，誰人在網上發佈此等令人髮指的訊息者，當遭到有良知齊譴責及天譴！”“Albertau Au”道：“稚子無罪，一切蓄意傷害孕婦及胎兒的行為，必遭天譴，懇請有如此心態的婦產科人員，盡早離開這個界別。”



“Mary Kate”直言，“看到網上煽動傷害別人和孕婦的言論實在氣憤。不如（知）醫護界有多少害群之馬，如果醫管局和政府不正視，香港會一直人心惶惶。”“Yuki Lam”就認為：“相信唔係全部醫護都係咁，但對警察同其家屬都會造成心理壓力。”



“Edwin Win”強調，“醫管局係咪應查正（證）下（）呢？以釋市民憂慮？絕對係恐嚇，理應嚴正處理！”“Kate Ho”則嘆道：“黑護手法太卑劣，醫管局及醫院管理層又唔理，可憐香港警隊，守護香港之餘，家人受欺淩。”



（來源：文匯報）