烏鎮成全球首個5G智慧小鎮

中評社北京10月20日電／5G、北斗導航、區塊鏈……這些前沿科技今年在烏鎮新鮮登場，大批智能化項目進駐大會。



昨日舉行的第六屆世界互聯網大會智慧化提升新聞吹風會上，浙江省經信廳副廳長、大會信息化部部長吳君青介紹，本屆大會精選40家企業60餘個互聯網技術項目參與智慧化提升活動，烏鎮成為全球首個5G智慧小鎮。



“力爭做到全流程、全區域、全成員智慧化應用覆蓋，將整個烏鎮打造成展現互聯網最新科技成果的‘全方位體驗場’。”吳君青說。



5G、北斗導航、區塊鏈開設展示專區



5G、北斗導航、區塊鏈這三項新興技術，今年首次在大會開設專區展示。5G應用體驗區位於A3館，涵蓋工業製造、交通、教育、醫療、安防、娛樂、體育、新媒體、物流等各領域，展示了5G數字化工廠、5G遠程維修、VR賽事直播、遠程急救、AR博物館、機器人彈鋼琴等智慧應用。



在烏鎮峰會互聯網應用體驗中心，首次設立了區塊鏈展館，全面展示區塊鏈發展的歷史、現在和未來。“長城北斗”科普教育基地設置了天地應用、天地往返、天地互聯、天地數通、天地融合、天地時空等展區，充分展示北斗系統、衛星導航技術的成就及其相關科技應用。



安保方面，今年大會AR智能識別防控平台採用了5G網絡連接視頻監控、無人船監控、巡邏機器人監控等，在固定區域內，可以智能識別、立體化防控、統一指揮調度。



經過民航A級認證的毫米波人體成像安檢系統，今年也首次在會議中心安檢口試點應用，提升了過檢的效率和準確性。



5G遠程駕駛和5G微公交在本屆大會首秀，從鎮區到會場，參會嘉賓可以搶先體驗，參會公眾也可預約乘車。



智能分類垃圾桶走進烏鎮小區



本屆峰會呈現了一批高新技術的落地應用，有些已經融入烏鎮百姓的生活中。例如，5G＋VR警務巡邏、空地一體化消防防控體系，正在為烏鎮居民保駕護航。5G遠程醫療與人工智能應用的結合實踐，促進了分級診療制度落地及智慧醫療建設。



吳君青介紹，烏鎮個別小區已開始配置智能分類垃圾桶、智能人臉識別單元門門禁系統、基於物聯網的智能家電、5G高清機頂盒等設施。另外，基於物體圖像識別技術的智能無人貨櫃、AR遠程試衣、人臉識別廣告機、基於大數據的食材溯源系統等，都將在本屆大會推出。



吳君青說，烏鎮5G未來運營平台將實現小鎮精細化治理及數字經濟創新發展，為政府在城市運營方面積累有效經驗。

