首獲大獎賽雙人滑冠軍，彭程／金楊的努力得到回報

彭程／金楊首獲大獎賽冠軍。（圖片來源：國際滑聯官網） 中評社北京10月20日電／2019年花樣滑冰大獎賽美國站今天在拉斯韋加斯開始自由滑爭奪。在今晨結束的雙人滑自由滑中，中國組合彭程／金楊完美奪冠，這也是他們合作以來的首個大獎賽冠軍。



昨天結束的短節目中，彭程／金楊就有著不錯的發揮。除了開場時後外點冰三周的動作，彭程落冰不穩外，其他動作都非常穩定，最終拿到了72.73分，以近0.5分的優勢領先俄羅斯組合、去年世青賽冠軍帕夫柳琴科娃／霍德金。



今晨自由滑，彭程在開場不久的一個拋跳摔倒了擋板上，導致腳傷有些複發，但兩人其他動作都發揮得不錯，這套自由滑也得到了128.16分，其中表現分達到了66.11分。最終，彭程／金楊以總分200.89分拿下了職業生涯首個大獎賽冠軍。



我們之前拿到過幾枚銀牌，一直渴望能有一枚大獎賽金牌。”彭程說為了這個冠軍付出了很多努力，“這枚金牌對我們來說也是一個新的起點，會讓我們更加努力，也希望能再多拿幾枚金牌。”



平昌冬奧會，中國有3對雙人滑參賽。但在上賽季，隋文靜／韓聰因傷缺席了大半個賽季，於小雨／張昊也一直在調整中。彭程／金楊是唯一一對全勤組合，他們拿下了大獎賽總決賽亞軍，在四大洲錦標賽中也收獲了一枚銅牌，今年世錦賽則拿到第4名，在大賽中的表現愈發穩定。



美國大獎賽前，彭程／金楊還參加了本月初在上海進行的超級杯，並順利奪冠，他們的下一站比賽將是11月8日在重慶進行的中國杯。



夏訓期間，彭程／金楊得到了花滑名宿阿魯丘楊的指點，金楊也直言跟他合作後對雙人滑有了一個全新的認知，這也是他們能有好成績的一個重要原因。



（來源：新京報）