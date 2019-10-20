英國再提延後脫歐　專家：歐盟不大可能否決

中評社香港10月20日電／歐洲聯盟消息來源和專家今天表示，雖然歐盟日前與英國達成新分手協議，一心希望英脫歐戲碼快快落幕，如今英國再度提出延後脫歐要求，歐盟27國否決機會並不大。



然而，歐盟官員清楚表示，歐盟不會倉促做出決定，還說過程可能需要耗時數天。歐洲理事會主席圖斯克推文說：“我現在將和歐盟領袖磋商因應之道。”



法新社報道，至於英相約翰遜在向歐盟要求延後脫歐的信中並未署名一事，歐洲方面婉拒回應。



歐盟方面仍希望意見分歧的英國下議院能及時通過日前剛敲定的新分手協議，讓英國如期於10月31日脫歐。



不過，如果情勢開始看來協議不大可能在下議院過關的話，歐盟將有必要介入避免英國硬脫歐。



“變動歐洲下的英國”兼脫歐專家梅農告訴路透社，“我看不出歐盟會拒絕”英國延後脫歐。他說：“他們不希望協議胎死腹中，更不願意因此背上罵名。”



中央社援引報道，歐盟領袖可能倉促於下週末召開緊急峰會並通過新脫歐日期。歐盟各國大使排定於明天上午在布魯塞爾開會。



英國國會下午表決通過修正動議，擱置約翰遜版脫歐協議後，約翰遜依法致函歐洲聯盟，要求將脫歐期限自本月31日往後延。



其他歐盟27個會員國已經兩度同意延後脫歐日期，才使得英國原定今年3月29日的分手日期延至本月底。