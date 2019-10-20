日本華人親歷強台風：應提高防災意識　

中評社北京10月20日電／

據日本新華僑報網報道，截至10月17日，台風“海貝思”已造成日本至少78名人死亡，有64名遇難者死亡時的狀況已經得到確認。值得注意的是，因住宅被水淹或泥石流侵襲而在家遇難的有27人，占比超過40%；至少有17人是在駕車行駛中遇難。









據日本媒體報道，在家中遇難的27人當中，有23人年齡在60歲以上。其中17人因為住宅浸水死亡，10人因為住宅遭泥石流侵襲死亡。福島縣磐城市內，有5名年齡在86歲到100歲之間的老年人在家中溺亡，本宮市內有4人在家中溺亡；宮城縣丸森町有2人在家中溺亡。



在駕車行駛過程中死亡的17人，有2名小學生以及5名30歲到60歲之間的壯年。相模原市一家4口在行駛中被河水衝走，宮城縣藏王町一名61歲男性駕車時墜入河流。比起溺亡，更多的遇難者是因為在車中窒息死亡。對此，靜岡縣防災綜合中心牛山素行教授表示，哪怕浸水不是很嚴重，車門在水壓下也很難打開。在外駕車與徒步的危險性幾乎是一樣的。



此外，還有18人分別在河水高漲泛濫的河流周邊、河岸、用水道中、橋梁上被發現。另有13人中的7人，是在川崎縣近海沉沒的巴拿馬籍貨船中被發現，其中還包括中國籍船員。死亡時狀況尚不明確的6名遇難者，分別是受災較為嚴重的福島縣和宮城縣居民。



據日本媒體報道，今後這樣的超級台風天氣或許會因為全球氣候變暖而不斷增加。根據這些信息，可以整理出幾個台風防災的要點。首先，要時刻關注當地政府、電視台發布的避難警告，並根據避難指示採取行動。由於老年人行動不便，最好能提前採取避難行動。避免駕車出行。其次，在台風登陸前要及時做好防災準備，如修繕房屋、準備水、糧食、照明用品等防災用品。最後，政府和媒體以及民眾三方都要加強平時的防災宣傳和學習。



在日華僑高先生在接受《日本新華僑報》記者採訪時表示，雖然在日華僑華人最為集中的東京都沒有人遇難，但台風“海貝思”的影響足以引起大家的重視。大多數人沒有從小接受日本的防災教育，在自然災害多發的日本生活，這一課必須要自己補上。不過在台風來臨前，大家都有在朋友圈轉發防災策略，做足防災準備，這一定也對大家平安渡過災害有積極意義吧。



（來源：中國僑網）











