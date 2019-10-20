马来西亚八旬华裔老人为华教捐款多年

張永慶（左）日前在社交媒體上傳照片和發文，感謝郭寶珠（左二）捐款波中，引起關注，右起為工委會主席卓鴻春及波中董事長莫泰波。（馬來西亞《星洲日報》） 中評社北京10月20日電／据马来西亚《星洲日报》报道，在现在这个教育普及化的年代，学习都是轻而易举的事，可是在马来西亚八旬华裔老人郭宝珠生长的那个时代，就连看似最基本的到校求学，也困难重重，而这也让她对教育事业特别有同理心，虽然如今已经79岁了，郭宝珠对于华文教育卻依然执著，时刻希望尽点绵力，灌溉著华教。



来自芙蓉的郭宝珠多年来为华教低调付出，每当遇到学校筹款建校或其他方面需求，只要有能力，她就会电联校方，让他们到她工作的小店拿捐款支票。



而日前，郭宝珠听闻波德申中华中学筹募宿舍基金，她也准备了1万令吉，並通知校长等前来领取捐款，而波中校长张永庆也把郭宝珠善举贴上社交媒體，想不到卻意外让郭宝珠“爆红”。



《星洲日报》记者根据资料，寻找到在芙蓉“艺术巷”(Lorong Seni)凡成贸易经营印章生意的郭宝珠，而凡成贸易正是郭老太和已故丈夫创立，目前则是她和媳妇共同经营。



凡成贸易是一家製作印章的传统小店。



郭老太太对于记者的到访有点羞涩，不过她強调，除了学校之外，看到一些有需要的人士筹款，她也会帮点小忙，虽数目不大，但会小心处理，会确保款项通过正确管道转送到有需要人士或单位手上。



不过，郭老太太声称，捐款对象还是以教育为多，其中包括丘晒园华小、芙蓉中华小学、振华中学、芙蓉中华中学和森华堂等。



“我希望年轻人多念点书，因为只有读书，才可以改变命运。”

