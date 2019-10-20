韓抵台南鹿耳門聖母廟　廟方迎稱韓“總統”

鹿耳門聖母廟副主委方英士贈送韓國瑜“一馬當先、馬上成功”圖。（中評社 李其樺攝） 中評社台南10月20日電（記者 李其樺）中國國民黨2020參選人韓國瑜19、20兩日在台南展開傾聽土地之旅，上午前往安南區鹿耳門聖母廟參拜，受到百餘韓粉和在地鄉親歡迎。廟方贈送“一馬當先”畫作，預祝韓國瑜明年能夠當選取得執政。



上午10點多已有不少民眾聚集鹿耳門聖母廟，韓國瑜11點半在前台北縣長周錫瑋、國民黨台南市議員謝龍介、台南“立委”參選人童小芸等人陪同下抵達現場，近千名韓粉夾道歡迎，熱情呼喊“韓總統好”，連廟宇2樓也站擠滿圍觀人群。韓國瑜護衛隊數十人手牽手圍成人牆，避免民眾衝上前影響秩序。



鹿耳門聖母廟副主委方英士稱呼韓國瑜“韓總統”，同時贈送匠師王寶樹親手畫作“一馬當先、馬上成功”圖，畫著韓國瑜手持青天白日旗，腳跨駿馬，預祝韓國瑜明年大選勝利取得執政權。



隨後韓現場發放媽祖加持過的金箔，大批民眾湧上前爭搶，與媒體、警察、韓國瑜護衛隊發生推擠，場面一度失控混亂。



韓國瑜表示，昨天他到台南永康，當地議員當面陳情，希望地方不再淹水。韓國瑜強調，天災無法預測控制，不過人民可以選擇好的領導者，希望明年1月11日用選票來自主。