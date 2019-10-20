柯文哲推第二波區域參選人　多數是政治素人

民眾黨舉辦第二波2020大選區域“立委”參選人名單公布記者會。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月20日電（記者 蔣繼平）台灣民眾黨黨主席、台北市長柯文哲今天上午在高雄，舉辦第二波2020區域“立委”參選人公布記者會，10位被提名的參選人一一上台介紹亮相，以政治素人居多，記者會同時透過線上直播，台下也有將近300人支持者到場讚聲。



民眾黨20日上午在高雄市鹽埕區高雄翰品酒店上午舉辦記者會，第二波參選人，範圍涵蓋新北、桃園、新竹、台中、台南、高雄、台東等總共10人。其中只有新竹第二選區（竹東、橫山、寶山等19里）參選人、新竹縣竹北市市民代表林碩彥是現任民代，其他多是政治素人。



記者會共約300人出席，在主持人介紹下10位參選人陸續上台簡短致詞介紹3分鐘，接著進行全體和柯文哲大合照，並在台上坐著接受媒體採訪，全程約1小時結束。



會場有佈置醒目的“藍綠推兩邊、民眾擺中間”，開場也請TPP GIRL女孩團體表演一段熱舞炒熱氣氛，上台參選人也穿著民眾黨競選背心上台3分鐘自我介紹，再來觀賞公開的首發影片彩蛋，邀請柯文哲上台致詞。



柯文哲致詞強調，民眾黨希望能在台灣掀起一場不問藍綠、只問是非，突破僵固兩黨政治框架，解決藍綠惡鬥結構性問題，創造新選項，扭轉台灣的政治生態，是民眾黨的永續目標。



柯文哲表示，能夠走到今天要感謝幕後所有人的默默支持，目標成為關鍵少數的力量，讓民眾過好的生活，區域“立委”可以傾聽在地的民意，一步一步耕耘、一席一席爭取，才能散播理念的種子。



民眾黨第二波2020大選區域“立委”參選人名單：



北部包含：新北第三選區（三重區）李旻蔚、桃園第一選區（蘆竹、龜山、桃園區汴洲里等13里）陳泓維、新竹第二選區（竹東、橫山、寶山等19里）林碩彥。



中部包含：台中第四選區（西屯、南屯區）張渝江、台中第五選區（北區、北屯）謝文卿。



南部包含：台南第一選區（新營、後壁等11區）顏耀星、高雄第一選區（旗山、美濃、內門等14區）羅鼎城、高雄第三選區（楠梓、左營）莊貽量、高雄第八選區（前鎮、小港、旗津區）敖博勝。



東部包含：台東縣陳允萍。