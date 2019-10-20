趁虛而入！柯高雄開記者會狠酸韓國瑜

柯文哲受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月20日電（記者 蔣繼平）台灣民眾黨黨主席、台北市長柯文哲今天上午南下高雄，舉辦第二波2020區域“立委”參選人公布記者會。柯文哲受訪時砲火針對藍綠，酸韓發大財的口號就別再說了，並批前瞻計劃執行率差，民進黨若公布就破功了。



民眾黨20日上午在高雄市鹽埕區高雄翰品酒店舉辦記者會，公布第二波2020區域“立委”參選人，涵蓋新北、桃園、新竹、台中、台南、高雄、台東等總共10人，其中以政治素人居多。柯文哲在韓國瑜請假參選時跑到高雄開記者會，也被認為有趁虛而入的意味。



媒體提問，鴻海創辦人郭台銘下午也將介紹他支持的“立委”人選，被問到未來會否支持郭推薦的“立委”？柯文哲說，郭台銘提名的人選，他到現在為止都不知道，但就像他們的候選人郭不是百分之百每個都會幫忙站台，同樣的情況，如果原則上沒有選區太大牴觸的話，還是會表達支持，雙方是一種合作的態度。



媒體提問，藍綠對峙加溫，是否擔心第三勢力被邊緣化？柯文哲說，從事政治都知道，仇恨跟恐懼是政治動員最便宜有效的方法，這些政治人物也樂此不疲，藍綠兩黨都在拉高統獨，但從來沒有告訴民眾說，若當選台灣會怎樣，就像問蔡英文若當選，兩岸關係會不會改變，“那發大財這個就算了，不要再喊口號好不好。”



針對上午曾在青年論壇上提及“你們現在連市長都沒有了”，柯文哲再度表示，其實不要多講，第一步走錯，後面怎麼做都難，上任三個月就開始跑“總統”大選，不是一個正常“國家”該有的現象，很不幸台灣不是正常“國家”。



柯文哲表示，他不敢隨便脫離位置，因台北市手上每個案子幾百億在跑，全神灌注都不一定做得好，假設他在跑“總統”大選，南門市場大概沒有辦法開工，“不過韓國瑜問題比較小，因為他什麼都還沒做，比較沒有壓力”。



柯文哲表示，台灣現階段最需要的是就是精實觀念，政府效能提高，這跟預算一點關係都沒有，他知道民進黨現在一定不敢公布前瞻計劃的執行效果，預算執行率公布馬上破功。