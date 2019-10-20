文山伯：韓竟能在青筍筍的台南號召10萬人

民眾找文山伯合照。（中評社 李其樺攝） 中評社台南10月20日電（記者 李其樺）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜昨晚在台南安南區水萍塭公園舉辦造勢晚會，吸引數萬人進場，再次展現韓流威力。對此韓粉五虎將之一、張文山（文山伯）今天上午在鹿耳門聖母廟接受中評社訪問表示，這顯示人心思變，台南民眾對韓國瑜有期待，這場選舉他樂觀看待，但仍不敢掉以輕心。



文山伯曾任高雄縣彌陀鄉鄉長、高雄市彌陀區區長、主業是賣虱目魚，去年投入挺韓，經常開直播挺韓。



文山伯表示，昨晚他也在晚會現場，從舞台往下看過去，黑壓壓一片全部都是人，數也數不清，“現場肯定超過10萬人！”晚會結束後，他從公園離開，足足走了30分鐘才找到停車的地方，可見昨晚參與人群數量之多。



文山伯表示，民調是冷的，人心是熱的，韓國瑜市長在青筍筍的綠營選區台南都能號召超過10萬人，顯示人心思變，台南人對韓國瑜有期待，也有選擇智慧。至於昨晚有抗議民眾意圖丟雞蛋攻擊韓國瑜，文山伯說，那個人不是台南人，他也沒有資格當台南人。



對於藍軍基層表現強大團結凝聚力，國民黨高層卻口說團結，未看到實際行動，文山伯認為，昨天晚會國民黨主席吳敦義和馬英九都來了，表示團結就從台南開始，至於其他的就不多做評論。