驚！韓國瑜存錢筒栩栩如生　連痣都一模一樣

韓粉買下韓國瑜存錢筒並找強強滾等人簽名。（中評社 高易伸攝） 中評社台南10月20日電（記者 高易伸）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜今日上午赴台南正統鹿耳門聖母廟參香，受到廟方及善男信女熱烈歡迎。不少攤商搭乘韓流商機，一早便到廟內卡位，一名遠從台北南下的攤商推出“超仿真韓國瑜存錢筒”造型維肖維俏，連韓臉上的痣都一模一樣，栩栩如生，一個要價台幣500元還是有韓粉捧場。



還有一名攤商也在聖母廟內販售韓相關產品，其中“下架蔡英文”的頭巾2條賣50元，也算獨賣商品。記者詢問是否可以拍照？這名大哥以閩南語說，賣啦（閩南語：不要）！會被查水表，你拍攤位就好。記者又問，目前生意如何？這名大哥說，比當粗工好，當粗工一天只賺800、1000，還要曬太陽，但做這個比較不用曬太陽。



記者詢問這名攤商說，明年1月11日會票投韓國瑜嗎？



這位大哥說，沒法度（閩南語：沒辦法），因為要做生意。我家住北部，但韓的競選總部在高雄，明年1月11日投開票我要來高雄做生意，沒法去投票。你看我這邊這麼多產品，我們也要想辦法賣掉，大家都要“顧肚子”。雖然我不會去投，但是會幫韓拉票，叫我朋友通通去投。



韓國瑜上午赴鹿耳門聖母廟內參香，廟內都是賣韓國瑜相關商品的攤商，大家跟著禿子走“加減賺、才不會窮（閩南語）”。