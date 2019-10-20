韓國瑜觀光政策說明會 吳敦義讚韓八字箴言

吳敦義大讚韓國瑜8字箴言可以治蔡英文3年半施政。（中評社 高易伸攝） 中評社台南10月20日電（記者 高易伸）選在10月20日廚師節這天，中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜在香格里拉台南遠東國際大飯店舉行“觀光立國、迎八方來客”觀光政策說明會。為表達藍營對觀光產業重視，中國國民黨主席吳敦義特地出席此一活動，向在場觀光業界喊話。



面對全台旅遊業界大腕，吳敦義批民進黨蔡英文不會搞經濟，經濟老在保1保2，自己“行政院長”任內經濟成長率有10.76%，因此吳認為韓國瑜拋出八字箴言“台灣安全、人民有錢”，可以治蔡英文這3年半的執政，可以穩定兩岸發展，讓台灣治安更好。



今日出席韓國瑜政策說明會座談的旅遊要角包括，韓國瑜觀光產業後援會總會長、旅館公會全聯會理事長張榮南、民宿協會全聯會理事長劉寧源、遊覽車品質保證協會理事長鄭春綢、旅行公會全聯會榮譽理事長姚大光、“國政”顧問團觀光團代表李奇嶽等人。



黨主席吳敦義下午2時跟韓國瑜聯袂進場，受到觀光業者掌聲歡迎。吳上台致詞先暢談2008年馬英九當選，大陸領導人胡錦濤拍電祝賀，兩岸開啟學子、開放陸客來台等共識緣由。



吳敦義說，兩岸自2008年開放觀光以來，台灣每年以“一個百萬位數”增長，直到8年後的1043.9萬觀光人次，當時大陸觀光客是418萬人次。吳表示，觀光太重要了，不僅是無煙囪產業，也是非常重要的產業火車頭。



吳批民進黨蔡英文不會搞經濟，韓國瑜拋出的八字箴言“台灣安全、人民有錢”正好是蔡政府過去執政的解藥。



吳還說，明年國民黨一定要拚“立委”60席過半，三張選票要投好，才能重返執政、撥亂反正。