張善政：韓國瑜當選2028觀光客兩千萬

韓國瑜顧問團總召張善政表示，如果韓當選，在第二任2028年台灣可迎來2千萬觀光客！（中評社 高易伸攝） 中評社台南10月20日電（記者 高易伸）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜20日下午在香格里拉台南遠東國際大飯店舉行“觀光立國、迎八方來客”觀光政策說明會。韓“國政”顧問團總召張善政宣示，韓國瑜若執政，他的第二任期2028年台灣可迎來2千萬觀光客！



國政顧問團今天也發布觀光政策白皮書，內容提到，台灣2018年來台觀光人次1106萬，外匯收入新台幣4133億元，若韓國瑜執政，2024年1500萬人次，外匯收入6000億元，2028年2000萬人次，外匯收入1兆元



張善政表示，目前“交通部觀光局”位階太低，未來會把“觀光局”從“交通部”分出來，另外成立一個“觀光部”。目前“觀光局”每年預算不到新台幣46億元，但未來的觀光部預算會是現在的兩倍。



張善政還爆料說，民進黨蔡英文過幾天就要發布他們的觀光政策，而且他們把目標定在2030年將有2000萬觀光人口。但蔡搞不好兩岸關係，外國觀光客願意來嗎？



張善政指出，“發大財”就是代表百姓要有就業機會，據統計24個觀光客可以增加一個新的就業機會，如果能增加一千萬的新觀光客，能夠增加我們40萬個工作機會。



張善政強調，我們不會把雞蛋都放在一個籃子裡，但韓國瑜當選後，我們會把基礎建設做好，打造吸引歐美日韓觀光客，才能衝到兩千萬。