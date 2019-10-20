朱立倫：執政黨不要再用恐中牌反中牌

中評社香港10月20日電／高雄市長韓國瑜在造勢活動中，遭民眾丟雞蛋，前新北市長朱立倫今天譴責暴力。他也呼籲執政黨不要用“恐中牌”、“反中牌”，創造政治基礎。



中國國民黨“總統”參選人韓國瑜昨天晚間在台南舉行造勢活動，離場要上車前遭民眾丟雞蛋，朱立倫上午在桃園參加為長者守護眼睛的活動後接受媒體聯訪，做了以上表示。



據中央社報道，朱立倫說，台灣長期推動自由民主，對於這樣暴力行為，不但要譴責，而且絕對不容許再發生，希望在整個選舉過程當中，能夠彼此尊重不同的聲音，絕對不要有任何不理性的惡意的抗議行為，不管是對哪個政黨，都不是社會容許。



對於韓國瑜取消赴美訪問，朱立倫說，現在重要的是團結內部，第二個能夠擴大爭取各種的支持，“不是同志，可以是好朋友，我們能夠化敵為友，增加我們的支持”，各地“立委”參選人也都能夠腳踏實地的勤跑基層，讓“母雞小雞一起來”，所有的助選員和啦啦隊一起來，爭取最後勝選。



記者問到民進黨談到，越接近選舉，中國的威脅就越來越大的說法，朱立倫說，他要呼籲執政黨不要再用任何的“恐中牌”、“反中牌”，應該回歸理性，讓大家好好的思考過去4年民進黨做得好不好，未來4年又提出什麼樣的願景，而不是用恐中、反中來創造自己政治的基礎。