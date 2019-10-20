第六屆世界互聯網大會開幕

中評社北京10月20日電／10月20日，第六屆世界互聯網大會在浙江烏鎮開幕。中共中央政治局委員、中宣部部長黃坤明出席開幕式，宣讀習近平主席賀信併發表主旨演講。



新華社報道，黃坤明指出，習近平主席賀信提出的理念主張，充分體現了對互聯網發展趨勢的深刻洞察，對增進人類共同福祉的高度關切，展現了中國與世界各國攜手構建網絡空間命運共同體的真誠願望。



黃坤明強調，今年是新中國成立70週年、互聯網誕生50週年。在新的起點上，應當牢牢把握發展機遇，積極應對風險挑戰，把網絡空間建設成為造福全人類的發展共同體、安全共同體、利益共同體。要堅持平等互利、包容互信、團結互助、交流互鑒，大力發展數字經濟、釋放數字紅利，有力維護網絡空間安全秩序，讓互聯網成為促進變革創新、實現互利互惠的合作共贏之網。面向未來，中國將一如既往發揮負責任大國作用，努力做網絡空間發展的貢獻者、網絡空間開放的推動者、網絡空間安全的捍衛者、國際網絡空間治理的建設者，與國際社會共同推進全球互聯網發展治理進程，更好造福世界、造福人類。



黃坤明還會見了出席大會的重要嘉賓，參觀了“互聯網之光”博覽會。本屆大會以“智能互聯 開放合作——攜手共建網絡空間命運共同體”為主題，80多個國家和地區的約1500名嘉賓參會。