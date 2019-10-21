盧志明答中評：干擾兩岸統一大勢是螳臂擋車

廈門市閩南文化研究會理事、海滄閩南文化研究會專家組成員盧志明（中評社 海涵攝） 中評社廈門10月21日電（記者 海涵）廈門市閩南文化研究會理事、海滄閩南文化研究會專家組成員盧志明日前參加第二屆海峽兩岸人文學論壇時接受中評社記者採訪。他指出，兩岸在歷史上已經有了密切和不可分割的聯繫，現如今我們更應該把握兩岸民間往來日益熱絡的機遇。歷史不能篡改，事實也不能篡改。對兩岸統一的大勢進行干擾，只能是螳臂擋車。



據悉，第二屆海峽兩岸人文學論壇由國務院台灣事務辦公室、中國社會科學院指導，中國社會科學院哲學研究所、中國社會科學院台港澳研究中心、廈門海滄台商投資區管委會共同主辦，海峽兩岸交流基地（廈門市石室書院）承辦。



盧志明表示，兩岸之間的人文交流相當密切且歷史悠久。他舉例說，早在清朝的時候，就有一部與台灣息息相關的書——《台灣府志》，其中有一句話很形象，“台郡與廈門如鳥之兩翼，土俗謂廈即台，台即廈。”意即，台灣和廈門就好像鳥的兩個翅膀，在民眾看來，台灣就是廈門，廈門就是台灣。



“這一歷史記載生動地說明了兩岸人文交流的密切，”盧志明說，既然兩岸在歷史上已經有了密切和不可分割的聯繫，那麼現如今我們更應該把握兩岸民間往來日益熱絡的機遇。



盧志明認為，當前有關政府部門出台的惠台政策營造了一個極佳的歷史機遇和交流氛圍。在海滄就可以看到兩岸民間交流熱絡的溫馨現象，有大批台灣青年加入社區的建設工作。這些台灣青年來到大陸工作，實際上就是加入了兩岸的人文探索和人文密切交流，給兩岸關係的未來帶來了無限的希望。



被問及台灣島內一系列“去中國化”的行為，盧志明說，就像習近平主席所說的那樣，兩岸統一的大勢是不可逆轉的，兩岸必須統一也必然統一，這是歷史大勢使然。而從微觀的角度來看，當前台灣當局的一些人，甚至篡改歷史、修改教科書，誤導台灣青年一代，不可否認的是，這當然會對兩岸關係造成一定的干擾。但是，我們要堅信，歷史不能篡改，事實也不能篡改。對兩岸統一的大勢進行干擾，只能是螳臂擋車。





