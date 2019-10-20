韓國瑜競辦：要讓觀光“慘”業重現觀光盛況

韓國瑜在香格里拉台南遠東國際大飯店舉行“觀光立國、迎八方來客”觀光政策說明會。（中評社 高易伸攝） 中評社台南10月20日電（記者 高易伸）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜在香格里拉台南遠東國際大飯店舉行“觀光立國、迎八方來客”觀光政策說明會。韓國瑜競選辦公室隨即發布新聞稿表示，韓國瑜展開一系列“土地學習傾聽之旅”、全台走透透，20日行程來到台南，和“國政”顧問團一同發布觀光政策，韓國瑜重申自己去年選舉時提出的“貨賣得出去、人進得來、台灣發大財”，當場喊話如果未來執政，台灣將沒有圍牆、只有道路。



韓國瑜競選辦公室新聞稿如下：



以觀光立國 迎八方來客



國民黨“總統”參選人韓國瑜展開一系列“土地學習傾聽之旅”、全台走透透，20日行程來到台南，和“國政”顧問團一同發布觀光政策，韓國瑜重申自己去年選舉時提出的“貨賣得出去、人進得來、台灣發大財”，當場喊話如果未來執政，台灣將沒有圍牆、只有道路。



韓國瑜指出，自從蔡英文上任後，因為兩岸關係緊張，來台陸客從2015年的418萬人，降到2018年的269萬人，流失近150萬的觀光客，讓“國內”觀光業者個個過得苦哈哈；遺憾的是，執政黨不但沒有自省，蔡英文今年年初時還在臉書上PO文“外國旅客來台創新高；外國旅客來源更平均；外國旅客自由行增加；台灣觀光產業的體質一定會越來越強壯”，粉飾太平功力一流，彷彿“國內”觀光一片榮景。



但事實上，從蔡英文執政第一年開始，“國內”遊覽車就出現約3千輛閒置求售、近百家飯店業者受到衝擊、甚至連旅行社、藝品店、餐廳、景點小賣店等，都紛紛吹起倒閉風，台灣的觀光產業陷入前所未有的蕭條。對此，韓國瑜提出兩大願景：把人帶進來、並增加就業機會。