彭明偉答中評：兩岸交流定會更密切

台灣交通大學社會與文化研究所副教授彭明偉（中評社 海涵攝） 中評社廈門10月21日電（記者 海涵）台灣交通大學社會與文化研究所副教授彭明偉日前在參加第二屆海峽兩岸人文學論壇時接受了記者採訪。他表示，兩岸之間既然已經開放了這麼久，就不可能再收攏。兩岸之間的開放一定會繼續下去，兩岸人民的往來一定會更密切。



海峽兩岸人文學論壇舉辦了兩屆，彭明偉也參加了兩屆。他對記者表示，自己經常來往於兩岸之間參加這種交流研討。每次的研討會上都可以見到來自大陸各地和台灣各地的有理想的朋友，同他們一起對話，總是收獲滿滿。



談及兩岸之間在人文方面的融合發展，彭明偉表示，從20世紀80年代開始，兩岸已經開放交流30多年了。從全球角度來看，這是全人類很難得的經驗，特別是對於兩岸來講，尤為難能可貴。兩岸之間既然已經開放了這麼久，就不可能再收攏。兩岸之間的開放一定會繼續下去，兩岸人民的往來一定會更密切。



同時彭明偉也指出，兩岸之間的交流不能只停留在經濟或者旅遊等某個具體的層次上，兩岸文化的交流至關重要。畢竟，海峽兩岸同文同種，文化根源是一樣的。兩岸應該攜手向前探索現代化之路，當然，這種現代化也是要根植於自身的傳統，並非是盲目去移植西方的制度。



“這也是當前兩岸之間正在開展的工作，”彭明偉說，兩岸學者之間的交流雖然可能會有歧見，但這並不重要，總歸需要一個慢慢融合的過程。

被問及如何看待兩岸青年的認同，彭明偉指出，認同會很快發生變化。現在由於民進黨的“去中國化”教育，情勢好像不是太好。但是也要認識到，年輕人並沒有那麼盲目，他們也深知自己在島內的困境，包括經濟上和求職上的困境。所以，他們也明白不能一直困守在島內，一定要往外走，而中國大陸會是他們很好的選擇。



“我對未來兩岸關係還是很樂觀的，”彭明偉說，兩岸之間持要續開放，並擴大交流，可以讓大陸的學生、老師多到台灣交流生活，同時也多讓台灣的學生有機會到大陸交流甚至參加工作。通過雙方這種滿滿的磨合，兩岸關係會慢慢改觀。這個過程並非一蹴而就的，因為從歷史上看，從1895年台灣被割讓給日本，再到1949年之後兩岸的分隔，兩岸有過很長時期的分斷，我們可能要花一段漫長時期才能克服兩岸在心理上的某種隔閡，並進而朝向一個比較深刻的文化傳統方面去尋求一種共識。



