易綱敦促IMF繼續推動份額和治理改革

中評社北京10月20日電／中國人民銀行行長易綱19日敦促國際貨幣基金組織（IMF）繼續推動份額和治理改革，增強新興市場經濟體和發展中國家的發言權和代表性。



新華社報道，IMF決策機構國際貨幣與金融委員會第40屆部長級會議當天在華盛頓結束。易綱在提交給此次會議的書面聲明中說：“我們對於第15次份額總檢查未能就增加份額和調整份額比重達成一致深感失望。IMF應繼續推進份額和治理改革，這是IMF履行其職責的先決條件。”



易綱強調，份額是IMF的主要資金來源，未能調整份額比重削弱了IMF的代表性、治理能力與合法性。中國支持一個強健、基於份額、資源充足的IMF，維護其在全球金融安全網中的核心作用。“我們期待IMF對未來份額比重調整作出具有清晰時間表和路線圖的承諾。”



對於中國經濟，易綱表示，2019年中國經濟保持穩定增長，主要宏觀經濟指標處於合理區間，經濟結構調整繼續取得進展，決策層更加關注經濟增長質量，中國經濟變得更加平衡。中國將繼續採取穩健的貨幣政策，保持宏觀槓桿率穩定，高度重視防範和化解重大金融風險。



談到人民幣匯率時，易綱表示，人民幣匯率以市場供求為基礎，參考一籃子貨幣匯率變化，在合理均衡水平上一直保持基本穩定，也根據市場狀況變化雙向波動。到目前為止，總體穩定的市場反應和平衡的跨境資本流動顯示市場對匯率雙向波動的接受程度不斷提高。從經濟基本面和市場供求來看，當前人民幣匯率處於合適水平。



易綱指出，考慮到貿易緊張局勢，遵循多邊方式解決持續的過度失衡顯得更加緊迫，中方讚賞IMF基於多邊而非雙邊對全球失衡進行分析。全球失衡是各國宏觀經濟和結構性政策、以及週期性因素引起的，提高雙邊貿易壁壘不是正確的解決方案。