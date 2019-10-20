國際貨幣與金融委員會敦促解決貿易緊張局勢

中評社北京10月20日電／國際貨幣基金組織（IMF）決策機構國際貨幣與金融委員會19日敦促各方解決貿易緊張局勢，支持世界貿易組織（WTO）必要改革，以促進全球經濟增長。



新華社報道，國際貨幣與金融委員會第40屆部長級會議當天在華盛頓結束。會後發佈的公報說，鋻於貿易緊張局勢、政策不確定性、地緣政治風險等因素，全球經濟前景高度不確定、下行風險加大，同時還面臨政策空間有限、債務水平上升、金融脆弱性加劇等問題。



公報指出，自由、公平、互利的商品和服務貿易以及投資是經濟增長和創造就業的關鍵引擎。一個能夠應對當前和未來挑戰、規則得到很好執行的強有力國際貿易體系將為全球經濟增長提供支持。“為此，我們認識到需要解決貿易緊張局勢、支持世界貿易組織實施必要改革，以改善其運作。”



國際貨幣與金融委員會主席、南非央行行長萊塞特亞·卡尼亞戈當天在新聞發佈會上表示，貿易緊張局勢會對國際貿易產生負面影響，進而影響全球投資、經濟增長和就業。他強調，國際貿易是全球經濟的命脈，貿易戰沒有贏家；最終，最大的輸家將是全球經濟。



國際貨幣基金組織總裁克里斯塔利娜·格奧爾基耶娃在發佈會上表示，與會官員討論了貿易緊張局勢的一連串後果：貿易緊張局勢會帶來不確定性，造成投資放緩，進而導致經濟增長減速，並可能造成就業損失，最後侵蝕消費者信心，每個人都會在貿易戰中受損。



格奧爾基耶娃表示， 一些經濟體雖然目前整體經濟尚好，但製造業已感受到投資放緩的影響，接下來消費者信心也將受到影響。



國際貨幣與金融委員會一年召開兩次會議，討論全球經濟形勢並為國際貨幣基金組織提供工作建議。