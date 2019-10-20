英國脫歐再遭重挫　約翰遜能否守住底線？

中評社北京10月20日電／英國議會下院19日通過一項修正案，不僅迫使首相約翰遜與歐盟達成的新“脫歐”協議表決推遲，還迫使約翰遜致信歐盟申請延遲“脫歐”。歐盟方面19日晚些時候宣佈，已收到來自英國的延遲“脫歐”申請。



新華社報道，輿論認為，在10月31日“脫歐”大限來臨之際，約翰遜再次遭遇重大挫折。儘管英國向歐盟申請延遲“脫歐”，但是否延遲仍存懸念。



新協議表決被推遲



英國與歐盟17日就約翰遜政府提出的新“脫歐”協議達成一致，英國議會為此定於19日召開特別會議投票表決該協議。這是英國議會下院37年來首次在週六議政。



但在“超級星期六”的會議上，議會下院先就獨立議員奧利弗·萊特溫提交的修正案投票。該修正案要求，政府必須先完成對“脫歐”協議中相關內容的立法程序，才能將協議本身提交議會表決。



結果，議會下院以322票支持、306票反對的結果通過修正案。這意味著對新“脫歐”協議的表決將延期舉行。



分析人士認為，雖然當天沒有舉行對新“脫歐”協議的表決，但修正案投票結果同樣反映出各方對新協議的態度。



約翰遜雖然在新協議中刪除了前任特雷莎·梅“脫歐”方案中涉及北愛爾蘭邊界問題、飽受爭議的“備份安排”，但新協議依然沒能得到反對黨工黨和保守黨政治盟友北愛爾蘭民主統一黨的支持。輿論據此判斷，如果議會當天就新協議進行投票表決，新協議也很難通過。

