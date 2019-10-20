從馬戲團手中獲救　亞洲象在巴西保護區獲新生

中評社香港10月20日電／數十年來都在南美洲馬戲團表演的亞洲象蘭巴（Ramba）從智利動物園搭乘飛機及卡車，歷經長途跋涉後，終能在巴西露天保護區展開新生活。



法新社報道，在各界引頸期盼下，蘭巴昨晚抵達中西部馬托格羅索州1133公頃的巴西大象保護區，大批民眾透過臉書觀看現場直播。



這頭母象估計超過52歲，曾在阿根廷與智利的馬戲團工作，2012年被動保人士救出，之後住在智利中部蘭卡瓜（Rancagua）路邊的動物園，營救人員則努力幫牠尋覓新家。



牠的經歷導致身上有膿腫，還患有肝腎問題。



中央社援引報道，蘭巴16日被空運至聖保羅附近的維拉可波斯國際機場，接著在以美國為據點的全球大象保護區（GSE）幫助下，搭乘平板卡車到2016年開放的基馬拉斯高原保護區，與另外2頭母亞洲象拉納（Rana）與梅雅（Maia）一起生活。這兩頭母象過去也曾在馬戲團表演。



蘭巴在巴西公路旅行的影片被PO上網，其中一段顯示牠在卡車上的鐵籠裡大吃西瓜。



全球大象保護區負責人、獸醫、志工兼巴西聯邦警察布雷陪同蘭巴上路。他在聲明中表示：“蘭巴需要安靜的地方，一個讓牠有安全感的非展示區，牠在這裡能被真正了解牠，並且幫助牠徹底敞開心胸的同類包圍，牠需要保護區。”