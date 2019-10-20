韓國瑜成立觀光後援會 近百位業者到場相挺

韓國瑜在台南香格里拉飯店舉行觀光政策發布會，隨後成立觀光後援會。（中評社 李其樺攝） 中評社台南10月20日電（記者 李其樺）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜和張善政為首的“國政”顧問團今天下午2點在台南香格里拉飯店舉行“觀光立國，迎八方來客”觀光政策發布會，隨後也成立觀光後援會，近百多位觀光業者到場相挺韓國瑜。韓國瑜也請觀光業者再忍耐一下，現在是最黑暗的時刻，也代表光明已經不遠了。



韓國瑜表示，台灣的東西要出得去，人進得來，台灣才會發大財。他舉故宮為例，故宮收藏文物要30年才看得完，如果一次全部公開展覽會轟動全世界。



韓國瑜說，他在高雄市長任內詢問“觀光局”，高雄有多少軍事山洞？結果回答有200多個，後來挑其中2個做軍事觀光，吸引許多人來觀光，我們有很多潛在的觀光資源在睡覺。風調雨順靠老天，國泰民安靠自己，我們善良的老百姓在政治上很脆弱，也只有神聖的選票能做選擇。



韓國瑜說，將來希望台灣能夠觀光立國，迎八方之客，會把觀光獨立一個部會，至少創造200萬個工作機會，我們溫暖的手歡迎所有人來台灣觀光，不會設立任何障礙，未來的台灣沒有圍牆，通通是道路；沒有敵人，通通是朋友。請觀光業者再忍耐一下，現在是最黑暗的時刻，也代表光明已經不遠了。



媒體提問國內經濟蕭條原因，韓國瑜回答，國內經濟蕭條跟軍公教警消年銷被砍有很大關係，影響國內旅遊跟經濟消費。第二就是低薪。



對於陸客容易受政治因素影響，顧問團有何因應之道？韓國瑜舉澳門70萬人口，每年有1千多萬旅客觀光為例，再次強調推行中英雙語教育的重要性，未來要用中文走遍華語圈，英文走進全世界，任何國家都是朋友，沒有設限。