拒港兇嫌來台投案　韓陣營批蔡政府縮頭烏龜

韓國瑜發言。（中評社 資料照） 中評社台北10月20日電／反送中事件“導火線”的殺人嫌犯陳同佳有意來台投案，陸委會說香港政府“推卸責任、刻意放棄司法管轄權，別具用心”。韓國瑜“國政”顧問團發言人黃曼昕20日表示，其實，“推卸責任、刻意放棄司法管轄權，別具用心”這十七個字，用在陸委會與民進黨政府身上才是無違和。



黃曼昕指出，對這個我們“審不到”的嫌犯，地檢署曾經請求引渡，也發布了通緝令。“法務部”更對港府修改“引渡條例”公開表示樂見其成。但當陳同佳“自願”來台受審的時候，陸委會卻一副不敢收的樣子。請問，“中華民國”有什麼理由“不收”陳同佳的投案？無論從人權、司法正義，或是“國家主權”，台灣都應該樂見香港嫌犯來台投案並接受審判。



黃曼昕批評，民進黨之前口口聲聲批評香港與中共不講人權，自己成天高喊“主權”，指責別人賣台，但當嫌犯要跨海來投案，陸委會居然推卻怕事。不但叫人家續押，還指導人家用殺人罪起訴，扯來扯去就是“不敢收”。這樣不敢行使司法權的政府，有什麼資格說人權，又怎麼捍衛“主權”？



韓國瑜顧問團認為，對於陳同佳有意赴台投案一事，政府應該嚴正表示“中華民國”會行使司法權，毋枉毋縱，對嫌犯給予公平的審判，也給受害者潘曉穎女士一個正義。更彰顯“中華民國”的“主權”與司法正義。



顧問團指出，當初命案發生在台北，士林地檢署申斥向香港檢方表達希望引度嫌犯，香港不予回應，只能以洗錢法來判嫌犯29個月，因此港台遣送條例應該是政府的第一要務，政府操弄反送中條例反而忘了“國家利益”。



顧問團表示，蔡政府不讓嫌犯來台根本是犧牲司法“主權”，真是超級國際大笑話。審判權是“主權”的延伸，過去綠營和大陸爭審判權不遺餘力。怎麼在香港掀起“反送中”抗爭後，執政黨的調子馬上轉髮夾彎？為何陸委會怕成這樣？顯然只是怕人覺得他們如果“挺送台”會被聯想到“挺送中”，自己打臉自己！蔡政府不收陳同佳投案？“總統”參選人韓國瑜當選後一定馬上收，馬上審判。“中華民國”司法“主權”不容懷疑！