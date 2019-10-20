藍選將黃韻涵將納入郭家軍　自稱不衝突

郭台銘抵達後向媒體揮揮手隨即入場。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月20日電（記者 蔣繼平）鴻海創辦人郭台銘20日在高雄舉辦第二場感恩之旅，前“立法院長”王金平也以神秘嘉賓身份出席，共2000人報名參加。現場正式宣布將力挺中國國民黨高雄市第二選舉區（茄萣、湖內、路竹、永安、岡山、彌陀、梓官、橋頭）“立委”參選人黃韻涵，她將代表“郭家軍”投入選戰。



黃韻涵是國民黨籍高雄市議會副議長陸淑美的女兒。她受訪表示，郭台銘現在是無黨籍人士，且受到世界級企業家的支持，讓她感到很榮幸，獲得郭的支持是正面、加分的，也不會因為自己是和國民黨正式提名的候選人有衝突。



郭辦發言人蔡沁瑜會前受訪表示，黃韻涵對高雄在地非常了解，陸淑美也是從初選以來，一直很支持郭台銘，因此在理念互通情況下，就選擇在高雄支持黃韻涵為郭家軍。



蔡沁瑜也強調，郭柯王一直都合作無間，但屢傳郭台銘被列入台灣民眾黨不分區名單，不在郭現階段的人生劇本中，希望外界不要給郭壓力。



活動過程中也介紹到民眾黨高雄“立委”參選人羅鼎城、莊貽量、李佳玲、敖博勝等人。由台北市政府市長室顧問蔡壁如領軍上台，蔡壁如在台上也說期盼結盟發揮最大的力量。



郭台銘宣布不參選2020後，在全台舉辦6至8場的“感恩見面會”巡迴之旅，第二場20日下午在高雄展覽館舉辦，共有2000人報名入場，郭台銘和粉絲進行現場互動，一起唱歌及合影拍照。活動必須報名取得QR Code後才能入場。



國民黨初選時就表態挺郭的高雄市副議長陸淑美、國民黨高雄市議會黨團總召曾俊傑、無黨的前高雄縣長楊秋興等地方人士到場。國民黨籍不分區“立委”、前“立法院長”王金平也以神秘嘉賓身分到場。