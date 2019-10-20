波音影片挽救對737Max信心　網友不買帳

中評社香港10月20日電／波音737 Max型客機接連發生兩起空難奪走346條人命後，在全球遭禁飛，波音上個月推出30秒影片，由員工宣導旗下飛機的安全性，希望挽回旅客信心，未料網上反映卻不理想。



737的首席試飛員韓德森在片中說：“安全是我們業務的核心，我們投入數百名工程人力，來確保這款飛機已經100%準備好。” 她強調說：“當737 MAX型客機恢復載客服務，我絕對會讓我的家人坐上這架飛機。”



但上傳這則影音的波音愛好者臉書（Facebook）專頁上，回應卻是負面的。



法新社報道，其中一名網友打趣說，韓德森“總不能說飛機不安全吧”。



衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）班機今年3月失事，造成157人喪生；衣航事故之前，印尼獅子航空（Lion Air）2018年10月墜機，釀成189人喪生。兩起事故都跟波音737 MAX型飛機防失速的“操控特性增益系統”（MCAS）有關。



波音事後一直努力想挽回各國民航單位和搭機民眾的信心。



目前還不清楚737 MAX型客機何時重新服役，波音則希望能在今年底復飛，儘管他們尚未向監管機關提交修訂版MCAS系統。



中央社援引報道，加州舊金山的“大氣研究集團”（Atmosphere Research Group）主席哈特維德茲表示，737 MAX目前是“不受歡迎”機型，是旅客不想搭乘的飛機。 “旅客不只是怕737 MAX，而是恐懼。”



根據大氣研究集團的調查報告，若737 MAX型客機重回天際，6個月內僅19%商務旅客和14%一般旅客願意搭乘。



2000名受試者中，近半的人表示，只要能避免搭乘737 MAX，多花一點錢也值得。