管制陳入境　陸委會：港應司法互助提供事證

中評社台北10月20日電／港女命案兇嫌陳同佳及牧師管浩鳴遭管制入境，陸委會今天表示，港府應承諾透過司法互助，提供本案在港事證；而非將人送來便卸責不管。因此，政府有必要管制相關人員入境。



媒體報道，“內政部移民署”已將陳同佳和勸說其來台投案的香港聖公會教省秘書長、北京市政協委員管浩鳴標記管制，未解除管制將無法入境。



陸委會對此表示，若港府有意讓陳嫌來台投案，應承諾透過司法互助方式，提供本案在港的相關事證，以利偵辦，因此，“我方”有必要先對相關人員入境採取管製作為”。



中央社報道，陸委會強調，政府在實現司法正義，還給被害人公道上的立場始終不變，而“法務部”也曾三度表達希望港府勿輕率放棄管轄權的執法立場，“並呼籲雙方應進行司法互助合作，而不是單單將人送過來，就卸責不管”。



陸委會表示，只要港府提出請求，政府會在對等、尊嚴及互惠的基礎上，積極迅速提供相關證據，配合港府後續追訴，並沒有所謂放棄司法主權的問題。



陸委會也指出，台港2010年分別成立“策進會”和“協進會”作為協助官方互動平台，雙方也曾透過平台完成辦事處互設、台港航約協商等多項涉及公權力事項，而港府提出修訂逃犯條例期間，雙方也曾藉此平台溝通。



陸委會強調，台港官方經雙方認可的既有管道溝通聯繫，是很自然且有效的方式，港府有不同意見都可透過這個平台表達，政府不會設置任何障礙。而雙方若能展開司法合作，相信應有助本案的順利進行，符合外界公益伸張的期待。



陳同佳去年2月在台殺害女友潘曉穎，之後潛逃回港。由於台港沒有引渡協議，陳男在港只被控告竊盜及處理贓物罪。港府當時推動修訂逃犯條例，引起自6月延燒至今的“反送中”政治風暴。



陳同佳預計23日在港出獄，近日他致函香港特首林鄭月娥，表達出獄後願來台“自首”，並請港府協助安排相關手續。