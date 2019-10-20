颱風浣熊影響　日本沖繩入夜留意強風大雨

中評社香港10月20日電／日本氣象公司weather map指出，今年第20號颱風浣熊目前位置在沖繩南方海面，預計今天晚間到明天上午最接近沖繩地方及奄美地方，日本氣象廳呼籲民眾留意強風大雨。



浣熊目前中心位置在沖繩南方海面上，以每小時約15公里的速度朝北北東方向行進，目前中心氣壓970百帕、中心附近最大瞬間風速每秒55公尺、70公里暴風半徑風速超過每秒25公尺。



中央社報道，浣熊接下來行進方向可能轉為朝東北方向移動，明天威力會稍微減弱。在浣熊行進路徑上受到影響的沖繩地方與奄美地方需留意強風、大雨、雷擊及海象惡劣等情況。浣熊預計22日將轉為溫帶低氣壓。



另一方面，昨天形成的今年第21號颱風博羅依，未來在持續增強的同時逐漸朝北方移動，預計22日接近日本小笠原群島附近，之後持續北上，這個週末有可能影響日本本州島。



weather map氣象預報士杉江勇次撰文指出，目前預測博羅依到24日中心氣壓將降到950百帕、最大風速每秒45公尺、最大瞬間風速每秒60公尺，屬於非常強烈颱風。



根據日本氣象廳的颱風強度分級，最大風速在每秒33公尺以上、未滿44公尺，稱為強烈颱風；最大風速在每秒44公尺以上、未滿54公尺，稱為非常強烈颱風；最大風速在每秒54公尺以上，稱為猛烈颱風。



不過，他說，由於現階段颱風預測仍有相當誤差，如果博羅依往颱風路徑潛勢預報圖的西邊走，就會到達日本南方，但如果往颱風路徑潛勢預報圖東邊走的話，幾乎不會對本州島附近造成影響。



杉江說，通常到了10月下旬，多數颱風會朝東邊行進，但受到太平洋高壓及西風帶影響，也有接近甚至登陸的前例。



至於浣熊有沒有可能跟博羅依以雙颱之姿同時間影響日本？日本氣象新聞公司（weather news）預報士表示，根據颱風路徑預測圖來看，浣熊23日凌晨3時位置大約在日本本州南方海面上，同時間博羅依的位置離日本還有一段距離。



加上浣熊屆時可能已轉為溫帶低氣壓，所以應該不會跟博羅依同時影響日本。



由於兩個颱風威力有落差，也有一段距離，所以應不會發生雙颱效應或是合體的情況。