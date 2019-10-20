張榮南：再不成立後援會就沒有發聲空間了

韓國瑜觀光產業後援會總會長、旅館公會全聯會理事長張榮南發言。（中評社 李其樺攝） 中評社台南10月20日電（記者 李其樺）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜今天下午在台南香格里拉飯店舉行觀光政策發佈記者會暨後援會成立。現場近百名旅宿業者相挺，韓辦也公佈約觀光產業後援會名單，包括北中南觀光業者約102人齊具名力挺韓國瑜。



韓國瑜觀光產業後援會總會長、旅館公會全聯會理事長張榮南表示，過去馬英九時代有1千多萬人來台，當時觀光業不管民宿、旅行社、遊覽車業者都沒意見，因為旅館房間都客滿。現在也有1千1百萬人來台，可是旅客都只有逛街，住房客減少。



張榮南表示，郵輪體系對台灣只是一點幫忙，假如郵輪旅客從香港載3千人，先後來基隆、台中、高雄玩，最後從日本載客回台，旅客增加到1萬2千人；但如果郵輪旅客人數真的夠多，旅館業者就不用天天吵著要補助。他呼籲，國民黨明年1月11日勝選取得執政後，要提升觀光產業的地位。



張榮南也抱怨，他在觀光產業20多年，再不成立後援會就沒有發聲空間了。業者要的只是人進得來，南部需要一個國際機場，希望韓“總統”知道我們這個行業的痛，蔡政府實施一例一休，使得想要多賺錢的旅館員工因超時工作違法，因此一例一休應該針對行業做改變。



台灣海峽兩岸旅行協會理事長姚大光表示，台灣現有觀光客有1070萬，預計韓國瑜取得執政後，2024年能夠達到1800萬，2028年第二年任期結束能達到2000萬人觀光客。如果國民黨取得執政，有望在明年達到1600萬名觀光客。