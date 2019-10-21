北京香山名家對話 縱論國際變局大勢

第九屆香山論壇舉辦名家對話會。（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京10月21日電（中評社報道組）由中國軍事科學學會和中國國際戰略學會聯合舉辦的第九屆北京香山論壇於10月20日至22日在北京國際會議中心舉行。20日下午，參加本屆北京香山論壇的著名國際關係、軍事方面的各國學者代表率先登場，共同探討在世界格局大變局下國際秩序遇到的一些危機、挑戰並給出各自的建言。



韓國朝鮮半島未來論壇主席、前總統國家安全顧問千英宇首先表示，世界現在處於大變局之中，韓國和周邊國家的關係都說不上好。他一一舉例說，新加坡特金會等美朝領導人三次峰會之後，朝鮮仍未放棄核武並且近期多次發射了短程導彈，他認為朝鮮99%的可能性不可能棄核，因此韓朝之間的關係非常不容易塑造；而韓國日本的關係自1965年之後可以說一直變差，現在更是跌到冰點，尚不知道未來如何解決；中國的崛起對韓國意味著什麼？中國對韓國的影響是非常深刻的；韓美關係雖是同盟，有一些軍事協議以及共同的對朝政策，但韓國和美國的關係不能說是好的，可見在大變局之下，韓國和周邊國家以及大國之間的關係都不太理想。



千英宇也表示，美韓朝三位領導人之間的氣氛一開始是很好的，文在寅政府倡導半島對話並構建更好的關係，但韓國也有聲音認為沒有朝鮮無核化，韓朝的關係是不穩定的，隨時會倒退。所以現在文在寅政府比較尷尬，美國正在喪失對韓國在這方面斡旋的信心，韓國國內也認為文在寅政府對朝太過友好，他認為，即便是特金兩人更加主動的互動，要解決半島無核化問題也是一個非常長期的過程。“冷戰之後，世界變得多極化了，但我們並沒有多極的規則來管控這個多極化的世界，這也可以解釋為什麼我們現在面臨了那麼多的問題。”談到未來一年也許會發生什麼安全方面的“噩夢”，千英宇表示，朝鮮如果再次發射遠程導彈或進行核試驗，會給整個地區的安全帶來更多麻煩。



中國軍事科學學會高級顧問、退役少將姚雲竹表示，我們生活在一個大變局中，這些和我們的在安全方面遇到的挑戰息息相關，大國關係特別是中美關係的變化尤其如此，中美在貿易、技術、甚至是人文交流和意識形態方面的競爭使得中美關係變差，不知道未來會如何變化，隨著國家愈加發展，軍事領域方面的高科技，AI技術的運用也給傳統安全帶來了很多挑戰。姚雲竹坦言她很擔憂軍控方面帶來的挑戰，美國的“退群”潮以及國際協議的崩壞會使我們直面一個更加危險的世界，一個可能可以更廣泛地使用核武器的世界。“如果說最近一年什麼可以稱之為夢魘的話，那就是中美關係的惡化，兩個國家之間戰略互信越來越少，南海爭端增多，中美下次可能在南海造成更嚴重的衝突。”姚雲竹說。

