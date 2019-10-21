韓國瑜狂打蔡英文痛處　拉回選戰主軸

韓國瑜藉著選舉行程拋出種種政見，拉回了選戰主軸。（中評社資料照） 中評社台北10月21日電（記者 張嘉文）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜請假投入大選後，目前藉著全台傾聽之旅，一站一站地拋出自己的競選政策，且狂打蔡英文執政不力，舉凡一例一休和觀光政策等，都是蔡的痛處，成功將整場選戰拉回到主軸，讓外界不再只是聚焦在他什麼時候要失言、哪個行程遲到的小枝節上。



韓國瑜這樣的選戰策略，也能讓民眾開始想起蔡英文執政的重大問題，至今沒有任何改變的跡象，韓此舉更提醒了民眾，唯有投票給他促使政黨輪替，才有改變的可能。因此，外界之前認為韓的民調大幅落後蔡，大選已進入垃圾時間，但現在看來，這場比賽可能才剛開始。



從國民黨7月15日初選結果出爐，由韓國瑜贏得大選被提名資格後，國民黨就陷入一陣亂流中，包括鴻海創辦人郭台銘從有意參選到最後收手不選，至今仍餘波盪漾，黨內外紛爭不斷，也讓韓的選情受影響。



但韓國瑜和團隊經調整後，斷然決定在十月中就提早請假全力投入大選，即使引來外界批評聲浪，可是目前看來效果相當不錯。



過去韓國瑜因平日一到五忙於高雄市政，只能被動接受民進黨頻頻發動攻勢，六日的選舉行程又因過於匆促，無法完全將選戰主軸拉回到檢討蔡政府的施政上，而現在韓請假後全力拚大選，含有了放手一搏的空間，將被動挨打轉成主動攻擊，讓這場選戰的氛圍起了變化。



韓國瑜現在的選舉行程，除了接觸地方基層民眾，傾聽民意，也拜訪地方要角，鞏固支持，更藉著各種的座談會批評蔡英文的施政不力和錯誤，拋出自己的政見，宣示自己如有執政機會將撥亂反正。



這樣的意義在於讓民眾和輿論可以轉向討論政策，不再只是聚焦於檢視其一言一行，從上周韓國瑜請假拚選舉後，就成功炒熱高鐵南延、一例一休和觀光受陸客減少受衝擊等話題，這些都讓蔡英文和綠營不得不正面迎戰，雖他們大多以韓的政見會跳票的酸話方式回應，但韓已有效召喚韓粉和國民黨支持者歸隊，穩住陣腳後，韓接下來從南方出發的北伐行程，能否谷底反彈、再造奇蹟，值得持續關注。