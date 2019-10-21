中評關注：民眾黨提“立委”與民進黨對著幹

柯文哲。（柯粉俱樂部提供） 中評社台北10月21日電（記者 鄭羿菲）“‘立法院’三黨不過半”是台灣民眾黨、台北市長柯文哲常掛在嘴邊的目標，但在“郭柯結盟”不參與2020大選下，民眾黨缺乏母雞帶小雞動能，柯文哲除了緊咬藍綠缺失批評、週末全台走透透拉抬選情外，柯陣營採擴大衝刺不分區“立委”政黨票的策略，恐是吸納綠營人才裂解地方，綠委2020選戰已落下風，如今再遭民眾黨提名突襲，白綠真的全面開戰了嗎？



柯文哲在創台灣民眾黨之前，支持柯的背景多是泛綠民眾，柯自己也多次談到與蔡英文臉書粉絲重疊率7成，因此柯文哲也利用這樣的優勢佈局2020區域“立委”選戰。過往政黨衝刺政黨票，除了母雞帶動外，區域“立委”參選人通常也是爭取地方選民政黨認同的推手，在民眾黨第一波提名8人中，就有4人挑戰現任泛綠“立委”選區，爭取泛綠選民支持民眾黨；另外，也拉攏了曾任民進黨台北市文山區主任的張幸松投入台北市第八選區（文山、中正）。



觀察民眾黨20日第二波提名“立委”參選人10人的名單，有3人是民進黨出身，包括新北第三選區（三重區）的李旻蔚是資深民進黨議員李余典的女兒，母親黃書禹曾任三重市民代表，祖父李火土是前三重市長，一家三代經營三重，挑戰今年三月補選上的現任綠委余天，有很大的可能能夠衝高當地民眾黨的政黨票。



桃園市第一選區（蘆竹、龜山、桃園區汴洲里等13里）的現任“立委”是民進黨的鄭運鵬，民眾黨提名的陳泓維，父親是人稱阿喜的前桃園市龜山鄉民代表、現為桃園市長鄭文燦祕書的陳秋喜，也多次幫忙民進黨輔選；而高雄市第一選區（旗山、美濃、內門等14區）提名的羅鼎城更是“總統府”秘書長陳菊的子弟兵，過去曾以民進黨籍任高雄市議員，今年3月退黨參選。



另外，民眾黨也提名高雄第三選區（楠梓、左營）莊貽量挑戰現任綠委劉世芳、高雄第八選區（前鎮、小港、旗津區）敖博勝挑戰現任綠委賴瑞隆。



柯文哲的盤算恐怕是一方面拉攏綠營人才，並在綠營地盤內提名人選，爭取原本支持綠營，但理念相近的泛綠選民轉而支持強調“國家治理”、不滿操弄芒果乾的選民，民進黨如何因應這波挖牆腳的攻勢，穩住區域“立委”席次，值得觀察。