中評鏡頭：鹿耳門聖母廟建築規模最大媽祖廟

台南正統鹿耳門聖母廟，仿北京紫禁城的建築，為全世界建築規模最大的媽祖廟。（中評社 李其樺攝） 中評社台南10月21日電（記者 李其樺）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜19、20兩日在台南展開傾聽土地之旅。20日韓國瑜前往安南區鹿耳門聖母廟參拜，受到大批韓粉和在地鄉親歡迎。聖母廟仿北京紫禁城的建築，整座廟宇宛如古代宮殿再現，為全世界建築規模最大的媽祖廟。



台南正統鹿耳門聖母廟建廟起源為明末永曆15年（公元1661年）延平郡王鄭成功(公元1624年-1662年)來台之前，當地信眾相傳當年鄭成功領軍從鹿耳門登陸順利上岸後發現媽祖廟，認為是媽祖庇佑順利驅逐荷蘭人，因此撥款重建媽祖廟，增祀隨艦護軍之文、武館媽及國聖媽等，並享春、秋二祭。



聖母廟占地40公頃，廟殿建坪達2萬餘坪，共分南北向四進（就是坐北朝南，前後共有大門及3個殿），兩側以廂房迴廊相接，上覆琉璃瓦簷飾相連，計有五王殿、媽祖殿、佛祖殿、大士殿、天公殿等，各殿中央空間均挑高數層，中有8大紅柱，形成高大特殊的現代廟宇風格。四周並有護濠圍繞，仿北京紫禁城的建築，整座廟宇宛如古代宮殿再現，前所未見的巍峨廟殿。



聖母廟還供俸月下老人，月下老人為“媒神”是專管男女婚姻媒合的幸運之神，人稱月老。相傳冥冥之中利用一條紅線，將男女雙方綁住（牽紅線）以結合良緣。據傳說台南正統鹿耳門聖母廟月老非常靈驗，來此祈緣並結成連理的新人超過2萬多對，在後殿走廊樓梯間鴛鴦譜上掛滿了見證的夫妻結婚小卡。



