受邀出席韓國瑜造勢？王金平低調說沒有

王金平。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月20日電（記者 蔣繼平）前“立法院長”王金平20日以神秘嘉賓身分出席鴻海創辦人郭台銘在高雄舉辦第二場感恩之旅。針對媒體詢問是否參選到底，爭取披橘袍？王金平表示，順著因緣走，自然就好。是否會幫國民黨助選，王金平說，若有被“立委”參選人邀請且時間允許就會幫忙。至於中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜是否有邀請造勢，王金平低調回應沒有。



郭台銘20日下午在高雄展覽館舉辦第二場感恩之旅，現場共2000人報名參加，並正式宣布高雄市議會副議長陸淑美的女兒黃韻涵來代表“郭家軍”投入高雄第二選區“立委”選舉，陸淑美被視為王金平在高雄白派的第一把交椅。



王金平以神秘嘉賓身份出席郭台銘在高雄的感恩見面會，王進平抵達會場時接受媒體訪問。



媒體詢問“今天來郭台銘的場子，國民黨會不會有意見？”王金平聽了笑一笑說“這個要請教黨中央，怎麼會問我，哈哈哈。”媒體接著問“是否仍會堅持參選到底？”王金平說“順著因緣走”。是否披橘袍？王仍說“自然就好。”至於會不會以別的形式參選2020？王金平回答“看看自然的發展”



媒體詢問“未來會不會幫國民黨助選？”王金平表示，若“立委”參選人有邀請的話，時間允許一定會幫忙。媒體追問“韓國瑜造勢有邀請您到場嗎？因為吳敦義、馬英九都有在。”王金平則說，都沒有耶。之後王金平就沒有再多談。



王金平走進貴賓室的過程中，媒體追問前高雄縣長楊秋興批評韓國瑜參選2020是三輸？王金平說“這我沒辦法預測，我又不是神！”