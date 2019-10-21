中評關注：韓朝國防高官共現北京香山論壇

朝鮮人民武力省人民武力省副相金亨龍出席20日晚宴（中評社 郭至君攝） 中評社北京10月21日電（中評社報道組）為期三天的第九屆北京香山論壇於10月20日在北京國際會議中心開幕。論壇以“維護國際秩序，共築亞太和平”為主題，既關注大國關係、中小國家利益、國際安全風險、互信機制建設等國際關係領域的重要問題，也關切海上安全、國際反恐、中東安全等方面的新情況新問題，並聚焦人工智能等科技發展對國際安全的影響。



中評社記者注意到，本次香山論壇同時聚集了來自韓國和朝鮮的高官。朝鮮官方代表團以人民武力省人民武力省副相金亨龍為團長的五人團前來參加了本次香山論壇，韓國方面則派出了19人的團隊。朝鮮人民武力省人民武力省副相金亨龍是繼去年之後第二度來北京參加香山論壇，而韓國國防部這次則是首次派出副部長級別的官員參會。21日上午舉行的第二次全體會議：亞太地區安全風險管控上，金亨龍副相將發表主要演講，而在22日上午的第四次全體會議：國際軍控體系與全球穩定上，韓國國防部副部長朴宰民也將發表主要演講。



相信在本屆北京香山論壇上韓朝官方代表之間的交流會成為一個媒體關注的一個焦點。



（記者 郭至君 徐夢溪 李娜 實習記者：趙悅汝）

