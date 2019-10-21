社評：活不下去！台灣觀光業開了第一槍

高雄漢王飯店驚傳餐飲部分歇業 中評社台北10月21日電（評論員 林淑玲）台灣今年下半年開始景氣明顯惡化，多家指標性企業收攤或裁員緊縮，上層社會底子厚影響不大，縱使台股在萬點盤旋多時、台積電股價漲翻天，受惠的也只是一小撮人。中下階層受到的影響卻是全面的，庶民經濟才是2020大選最核心的議題。



台灣零售業的寒冬，主要源於兩大因素，第一是退休軍公教年金改革，平均退休金減少掉3成之多，使得不論是在職或退休軍公教消費都趨於保守，非必要消費如外食、旅遊都率先被砍；第二是陸客減少，特別是8月陸客自由行叫停之後，整個觀光產業鏈如進入寒冬。根據陸委會10月17日公布最新數據顯示，9月份來台陸客總數約4.4萬人，較去年同期減少68%，其中團客約2萬人，年減59%；自由行約2.4萬人，年減73%。



綜合這兩大因素，台灣整個餐飲、零售、觀光，乃至各行各業都受到影響。不動產諮詢服務公司世邦魏理仕日前發布估算數字，到今年底，來台陸客可能會銳減53萬人次，台灣觀光收入將較2018年驟減新台幣200億元。最近台灣開始興起餐飲外送行業，突然有很多年輕人投入“外賣小哥”行業包括大學、碩士畢業生在內，也與市況不景氣低薪息息相關，令不少人為之唏噓。



蔡政府為了救選情，急著搶救觀光產業，除了砸錢補助東南亞地區旅客，另從9月1日起到年底推出台灣本地人的秋冬旅遊補助，平日住宿可獲得一次新台幣1千元補助（一人限一次），還有200元夜市抵用卷，但效益如杯水車薪，補助更非長久之計。本地人收入減少、消費變保守，東南亞旅客彌補不了出手大方的陸客，這除非大量引流才有辦法解決，韓國瑜日前到墾丁與觀光業者座談，就有業者公開抱怨民宿被迫收攤，高喊他們就是要陸客。



知名的高雄漢王洲際飯店19日公告，受一例一休增加成本、年金改革撙節消費等因素衝擊，中餐廳自明年1月18日起將暫停營業，是否恢復營業則待明年520“總統”就職後視情況決定。高雄漢王洲際飯店總裁兼董事長林富男家族在高雄深耕觀光產業數十年，他的態度代表了企業界的心聲，能否好轉就看這場選舉了。



更讓人感到意外的是，韓國瑜20日下午在台南發布觀光政策白皮書，竟有數十個觀光產業公會、團體列名“韓國瑜觀光產業後援會”，包括團體名稱、代表人的名字都詳列，做成大看板，在會場公開秀出來。還記得月前韓國瑜成立“國政”顧問團之初，部份學者因列入名單遭到官方壓力，要求退出或隱名。韓參選迄今，除了藍軍系統的工商建研會之外，也還沒有大企業或主要工商團體站出來相挺，觀光業者不怕被蔡政府秋後算帳，開了第一槍，擺明是豁出去了，要拚了。這一槍會不會產生擴散效應，值得關注。



蔡政府一再誇耀，“台灣經濟目前處在過去20年來的最好狀態”，但官方的說法和民間的感受有著強大的落差。台積電日前舉行法說會，公布第3季稅後純益新台幣1010.7億元，再創新高，季增51.4%，等於每天賺11.22億元，單季每股純益3.9元為歷史次高；前三季每股純益8.84元，賺到流油。像台積電這樣大賺錢的公司，台灣畢竟是極少數，各行各業普遍是“王小二過年，一年不如一年”，去年的韓流就是對蔡政府的民怨墊起來的，而今年的景氣又比去年更差，民怨又比去年更強。



最讓產業界不滿的是，解決台灣經濟問題最重要一帖藥就是改善兩岸關係，這只在為政者的一念之間，但民進黨政府就是不做。2020這場選舉發展至今極為詭異，庶民經濟愈來愈差，民怨如此強大，但蔡英文民調卻節節領先，連親藍、親韓機構做出來的民調都贏到兩位數，令很多政治觀察家看不太懂。“芒國乾”絕對是假議題，誰來搶救台灣庶民經濟的陷落？才是2020的硬道理。