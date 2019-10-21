北京香山論壇：中外青年軍官研討競爭與合作

第九屆北京香山論壇20日下午舉辦中外青年軍官學者研討會。（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京10月21日電（中評社報道組）第九屆北京香山論壇20日下午舉辦中外青年軍官學者研討會，探討國際局勢、大國關係和世界面臨的各種挑戰。



Dale Rahamin Ahul表示，現在將各國聯結在一起的東西正變得有害，各國要從現在開始重建互信，如果各國互相不相信，可能會導致戰爭，造成災難。



Zhang Chi發言關注“一帶一路”倡議。他指出，“一帶一路”是據不同國家的需求建立起的互聯互通的倡議，它可以幫助中國尋求一種新型的崛起。中國追求雙贏、互惠的關係，中國的發展經驗是和平合作、開放包容、互學互鑒、互利共贏，不會征服其他國家，這是一種新型的價值觀。



Javaria Tareen主要談到巴基斯坦在”一帶一路“下受惠。她不認為中國會攻占其他國家，中國政府做的是通過“一帶一路”落地項目，向當地人民投資。“一帶一路”沿線許多國家的教育程度不高，但中國政府的做法讓項目所在國的人們重拾希望，在可以預期的未來，他們會獲得充足教育。



Li Chen分享了對大國競爭和大國的責任的看法。他指出，大國在國際體系中競爭要承擔的主要的責任，大國需要提供安全方面的公共產品。大國競爭時，應該避免直接衝突，可以在世界各地方、採用多種方式進行軍力等方面的比拼來代替。



Edward Howel談到亞洲秩序的變化時表示，如果大國競爭意味著戰爭，我們要如何避免？我經常問其他學者，如何看冷戰後的秩序，一些人說，10年前我們痴迷於全球化，10年後我們似乎倒退了。如果要探討世界發展的趨勢，我們更應該分析，在近年的發展中，是誰扮演了主角，又是誰一直進入不了狀態。



（中評社報道組：徐夢溪 郭至君 李娜 後援記者：沈而忱 後援實習記者：趙悅汝）

