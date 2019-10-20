蔡政府拒香港殺人凶嫌投案　韓痛批開玩笑

韓國瑜20日來到台南黃金海岸參加淨灘活動。（中評社 李其樺攝） 中評社台南10月20日電（記者 李其樺）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜今天下午來到台南黃金海岸參加淨灘活動，並接受媒體聯訪。對於近日香港人在台犯下殺人案，陸委會拒絕引渡一事，韓國瑜怒斥蔡英文嚴重傷害台灣主權，此例一開，後果不堪設想。



韓國瑜表示，蔡政府口口聲聲說他最能保護“中華民國”的主權，最能顧到台灣的主權，是最勇敢的保護者。司法管轄權也是主權的一部份。今天一個外地人、外國人來台灣殺人了、放火了。製造重大刑案跑掉了。沒有引渡條例，這個兇手自己要回台灣來投案，我們把它拒絕了。這不是在開玩笑嗎？



韓國瑜表示，口口聲聲說最愛台灣主權，在關鍵時刻把司法權自己把它斬斷，自己把它拒絕，這叫維護台灣主權嗎？從這件事情我們看得非常清楚，民進黨完全在利用香港反送中事件來增加自己“總統”大選跟“立委”的選票，如此而已。何來護台灣主權之有？你自己在嚴重傷害台灣主權。



韓國瑜強調，此例一開，後果不堪設想，未來任何國家跟台灣沒有引渡條約，在台灣殺人放火跑掉之後，我們政府司法單位還不讓人家來投案，這不是開玩笑？所以我覺得這件事情已經非常清楚。蔡英文跟民進黨政府說最能護台灣主權，結果傷害台灣主權最深的，就是執政的民進黨。