柯文哲酸韓國瑜：什麼事都還沒做　較沒壓力

中評社台北10月20日電／民眾黨主席柯文哲今與青年座談時提“高雄沒市長”，暗酸國民黨“總統”參選人、高雄市長韓國瑜。他也語帶嘲諷說“不過韓國瑜的問題較小，因為他什麼事都還沒做，比較沒有壓力”。



中央社報道，柯文哲今天上午南下高雄出席台灣民眾黨第2波“立委”提名記者會，媒體詢問在和青年座談時提到“你們現在連市長都沒有了”，他嘆口氣說，“第一步走錯，後面怎麼弄都困難，上任3個月就開始跑‘總統′大選，基本上不是正常國家該有的現象，只是很不幸，台灣就不是一個正常的國家，這個社會就怪怪的”。



柯文哲解釋，他為何不隨便脫離位置，就是因為台北市有很多重要，動輒新台幣百億元的建設，包括市場要重建等，全神貫注都不一定做得好，“如果我現在跑‘總統′大選，恐怕南門市場無法開工了，第一果菜市場工程大概也完蛋了”。



他也語帶嘲諷說“不過韓國瑜的問題較小，因為他什麼事都還沒做，比較沒有壓力”。



鴻海集團創辦人郭台銘今天也在高雄舉辦“感恩粉絲見面會”，同時也會介紹“立委”推薦人選，媒體也詢問柯文哲是否會支持郭台銘推薦的參選人。



柯文哲強調，我們的候選人，自己也不是百分之百會去站台照相，而郭台銘推薦的候選人，“原則上如果沒有太大牴觸會支持，雙合是合作態度；但合作也非百分之百，如果百分之百就同黨就好了”。



至於大選後藍綠對立升溫，有什麼方法不讓民眾黨被邊緣化？柯文哲表示，台灣政治藍綠統獨惡鬥平常沒有太多爭執，但到了選舉就被挑起；他說人類有感情、理智，但常被挑動感情情緒壓過理智，“從事政治人物都知道仇恨和恐懼是政治動員最有效的方法”，政治人物卻樂此不疲。



柯文哲希望大家要像面對極端氣候一樣要有新思維，“面對極端政治要建立‘台灣韌性社會’的思維，盼台灣人民要理性討論”。對於韓國瑜喊“發大財”，他則呼籲“不要一直喊口號”，主張“政治要落實在人民生活的每一天”。

