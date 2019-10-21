馬曉光：望台灣彩車持續增進兩岸心靈契合

中共中央台辦、國務院台辦宣傳局局長、新聞發言人馬曉光（中評社 海涵攝） 中評社廈門10月21日電（記者 海涵）20日下午，由國務院台灣事務辦公室、廈門市人民政府主辦，廈門市人民政府台港澳事務辦公室、集美區人民政府承辦的台灣彩車落地廈門展示交接儀式在廈門市集美新城舉行。中共中央台辦、國務院台辦宣傳局局長、新聞發言人馬曉光在致辭時表示，期待台灣彩車在廈門的展示能夠持續發揮凝聚擴大兩岸交流的力量、發揮增進兩岸同胞心靈契合的特殊作用。



馬曉光表示，國慶是海內外中華兒女團聚的盛大節日。在慶祝國慶70周年群眾遊行的方陣中，有一道靚麗的風景線，那就是以“寶島台灣”命名的彩車，這是兩岸同胞獻給祖國母親七十華誕的一份厚禮，承載了兩岸同胞的赤子之心。



他介紹說，這輛彩車既具有濃鬱的台灣地區特色，又充分體現了兩岸同胞是血脈相連的一家人、是不可分割的命運共同體。它以“兩岸一家親 共圓中國夢”為主題，展現了兩岸同胞為實現中華民族偉大復興、推進祖國和平統一而共同奮鬥的堅強信念和堅定決心。當彩車在遊行隊伍中出現時，驚艶了電視機前的億萬觀眾，也深深感動了現場觀禮的台灣同胞。台灣同胞的直覺感受就是，“祖國大陸並沒有忘記我們”、“國家如此強大，民族正走向復興，我們一定要努力盡早把台灣帶回家”。這輛台灣彩車以地域特色鮮明、創意構思巧妙、藝術製作優良、藝術表現充分榮獲國慶70周年慶祝大會服務保障和群眾遊行指揮部頒發的“匠心獎”。



馬曉光說，台灣彩車在製作和遊行展示等方方面面都傾注了巨大的心力，因此我們想將它作為一個能夠繼續溝通和連接兩岸同胞情感的橋梁。在完成了台灣彩車設計、製作、演練、遊行、展示等工作之後，中央台辦、國務院台辦與廈門市委市政府溝通協商，選擇了剛剛被批准為海峽兩岸交流基地的廈門集美閩台研學旅行基地繼續進行展示，希望可以讓更多的兩岸同胞，特別是台灣同胞前來一睹風采、參觀欣賞，希望台灣彩車能為廈門、為集美增加一處新的網紅打卡地。期待台灣彩車在廈門的展示能夠持續發揮凝聚擴大兩岸交流的力量，發揮增進兩岸同胞心靈契合的特殊作用。











