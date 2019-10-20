郭台銘推郭家軍選“立委”　拚三黨不過半

郭台銘在高雄展覽館舉辦感恩見面會。（照片：郭台銘辦公室提供） 中評社高雄10月20日電（記者 蔣繼平）鴻海創辦人郭台銘20日到高雄展覽館舉辦第二場全台之旅感恩見面會，郭台銘全程沒有安排受訪，只專心和粉絲互動，以及公布郭家軍名單及宣揚理念，政黨票投民眾黨，讓三黨不過半。郭台銘也在活動中公開表示，他會成立郭台銘政經學校，由他來訓練不管是做生意或從政的人，支持願意實踐他理念的人，讓“中華民國”在中道力量上持續前進。



郭台銘20日在高雄舉辦第二場感恩之旅，前“立法院長”王金平也以神秘嘉賓身份出席，共2000人報名參加。現場正式宣布將力挺中國國民黨高雄市第二選舉區（茄萣、湖內、路竹、永安、岡山、彌陀、梓官、橋頭）“立委”參選人黃韻涵，她將代表“郭家軍”投入選戰。另外黃韻涵是國民黨，郭台銘說，不要怕，國民黨黨主席吳敦義說站台沒關係。



已公布的郭家軍，有新北市第十選區參選人李縉穎，第二名正牌郭家軍黃韻涵，現場也高喊“北縉穎、南韻涵”的口號。



郭台銘上台致詞重申不選2020，他表示，因厭倦藍綠，不表態的人已逾三成，掌權者政策買票，無權者不理性，開出無法兌現的政見支票，因此他改變方向，希望幫助優秀年輕人問政，他要成立郭台銘政經學校來訓練這些參選人，或是想做生意的，由他親自授課，並找專家來協助。



郭台銘表示，他支持的參選人要有三理念，一、是為福國利民挺身而出，不為黨派；二、是縮短貧富差距；三、是務實中道理性，不欺騙選票。



對於郭家軍和民眾黨雙方結盟，互稱友軍。郭台銘也呼籲，政黨票可投民眾黨，讓“國會”三黨不過半。



這場“感恩見面會”巡迴之旅結束後，大批的支持者也排隊在會場外的照相場地和郭台銘拍照合影留念。