中評現場：國慶台灣彩車落地廈門　將長期展示

儀式現場（中評社 海涵攝） 中評社廈門10月21日電（記者 海涵）20日下午，由國務院台灣事務辦公室、廈門市人民政府主辦，廈門市人民政府台港澳事務辦公室、集美區人民政府承辦的台灣彩車落地廈門展示交接儀式在集美新城舉行。中共中央台辦、國務院台辦宣傳局局長、新聞發言人馬曉光在儀式上致辭，並將彩車鑰匙交給廈門。廈門市委副書記陳秋雄、副市長韓景義參加儀式。



馬曉光在致辭中表示，以“寶島台灣”命名的彩車是兩岸同胞獻給祖國母親七十華誕的一份厚禮，承載了兩岸同胞的赤子之心。在完成了台灣彩車設計、製作、演練、遊行、展示等工作之後，中央台辦、國務院台辦與廈門市委市政府溝通協商，選擇了剛剛被批准為海峽兩岸交流基地的廈門集美閩台研學旅行基地繼續進行展示，希望可以讓更多的兩岸同胞，特別是台灣同胞前來一睹風采、參觀欣賞，希望台灣彩車能為廈門、為集美增加一處新的網紅打卡地。期待台灣彩車在廈門的展示能夠持續發揮凝聚擴大兩岸交流的力量，發揮增進兩岸同胞心靈契合的特殊作用。



今年10月1日，以“兩岸一家親，共圓中國夢”為主題的台灣彩車在“中華兒女”方陣中壓軸亮相，一路受到高度關注和喝彩。彩車從設計到製作，每個環節都充分凸顯“人圓、夢圓”的美好意境，寄寓了兩岸同胞為實現民族偉大復興，推進祖國和平統一而共同奮鬥的堅定信心。



彩車LED圓屏象徵一輪明月，在光影變幻之間，述說著兩岸同胞同心共築中國夢的生動故事。當視頻呈現出晉江水流入金門的場景時，呈現出濃濃的“同為一家人，共飲一江水”的情感。彩車上既有象徵寶島風光和物產的雕塑元素，如綿延的玉山、阿里山，漫山盛開的蝴蝶蘭等，又設計了體現兩岸同根同源、一脈相承的浮雕內容，如唐山過台灣、鄭成功收複台灣、劉銘傳修建鐵路等。車底朵朵藍色浪花的，托起富有濃鬱閩台特色的紅磚古厝屋頂，一家三代人在古厝屋頂前團聚，向觀禮嘉賓、各方群眾揮手。和樂的三代同堂，寓意著合家團圓。傳承中華文化的電音三太子、歌仔戲演員，還有身著鮮艶台灣少數民族服裝的青年男女，載歌載舞，洋溢滿滿親情。



當台灣彩車行至天安門時，在中央廣播電視總台轉播畫面中，出現習近平總書記向台灣地區彩車揮手致意的鏡頭，令兩岸同胞備受鼓舞，紛紛於第一時間在網上留言，表示“激動落淚”“盼台灣早日回歸”“血濃於水，中國人要團結一心”……特別是在現場觀禮的台灣同胞，更是熱淚盈眶，激動地表示“又驚又喜”，“看到台灣地區彩車，感受到兩岸中國人發自內心的歡愉、自信和驕傲，滿是歡慶的氛圍”“說明祖國沒有忘記我們，我們更有責任把台灣帶回家”。

