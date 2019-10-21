台灣彩車落地廈門　台胞答中評談感受

在廈台胞範姜鋒（中評社 海涵攝） 中評社廈門10月21日電（記者 海涵）20日下午，由國務院台灣事務辦公室、廈門市人民政府主辦，廈門市人民政府台港澳事務辦公室、集美區人民政府承辦的台灣彩車落地廈門展示交接儀式在集美新城舉行，眾多在廈台胞前來參加儀式，並向記者表達了自己的感受。



在廈台胞範姜鋒曾有幸在10月1日當天到達國慶大典現場觀禮，他告訴記者，在70周年國慶大典的現場看到台灣彩車時就很興奮。不過當時距離比較遠，對彩車的一些細節元素看得不是特別清楚，今天能夠近距離細細觀察台灣彩車，發現其中包含有很多台灣元素，這樣的設計令人很感動。更重要的是，台灣彩車能夠落地廈門，這也代表著福建、廈門對台胞的“先行先試”做得很到位。希望未來有更多的國家活動可以讓台灣同胞一起參與，也希望未來國慶遊行的台灣彩車可以由更多的台灣青年和台商參與設計，這樣一定會更有意義。



廈門台商協會會長吳家瑩到場參加了台灣彩車落地廈門展示交接儀式。他表示，參加這個儀式十分激動。因為彩車移交到廈門，對在廈台胞而言是一個鼓舞。親眼目睹台灣彩車，覺得它就是台灣的一個縮影，“剛剛第一眼看到這個紅磚古厝的屋頂就感受到了鄉愁，因為我家幾十年的老房子就長這樣。”從中可以感覺到大陸各級領導對台胞的關心，中央的各種活動和政策都沒有忘記台灣同胞，這種種的工作都將促進兩岸和平統一的腳步邁入新進程。“作為廈門台商協會會長，我一定會致力於在‘九二共識’之下，推動兩岸和平統一。”



廈門憶起集合教育咨詢有限公司負責人房福慶多年來一直致力於“兩岸一家親 從小心連心”研學營，為促進兩岸學子的交流交往作出了頗多貢獻。他告訴記者，兩岸的教育方式、師資力量和學生都各有所長，希望能夠借助這種研學營，將兩岸的教育課程有機結合在一起，一起對兩岸孩子未來的成長更有幫助，可以不斷促進兩岸交流。得知台灣彩車要落地廈門集美，他覺得很棒，因為每年他組織的研學營也是在此地舉辦，這就意味著每一批從台灣前來參加研學營的孩子都能看到台灣彩車。

