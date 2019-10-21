台灣彩車設計者答中評：以團圓為意境

台灣彩車（中評社 海涵攝） 中評社廈門10月21日電（記者 海涵）20日下午，台灣彩車設計者周敏明在台灣彩車落地廈門展示交接儀式上接受了記者採訪，就台灣彩車設計的考量回答了記者提問。他表示，彩車表達的是情感的連接，以團圓作為情感理念，促進兩岸心靈契合。



在台灣彩車上可以看到非常多台灣元素，對此，周敏明說，台灣彩車的設計並不是簡單的元素羅列和堆砌，我們所營造的一個大的情感意境就是團圓。



據周敏明介紹，台灣彩車上紅磚古厝的屋頂是閩南特色，在台灣和廈門都很常見，加入這一元素實際上是營造了一個家的概念，寓意兩岸同胞是親望親好的一家人，共同生活在一個家庭裡面，同在屋檐下、同為一家人。



“屋頂上實際上是一個圓形的led屏，”周敏明說，圓形的屏幕就像一輪緩緩升起的圓月，這自然讓人聯想到了團圓的情感意境。用圓形的視覺符號，不僅有團圓的意思，還有圓夢的意思，也正好呼應台灣彩車的主題——“兩岸一家親 共圓中國夢”。



台灣彩車的屋頂下面可以看到綿延的山脈，周敏明解釋說，它實際上融合了台灣的玉山、阿里山等典型的自然風光，象徵著美麗的寶島台灣的自然風光。山體上的祥雲代表的就是阿里山的雲海。



細心觀察還可以看到山體上有很多的浮雕。周敏明說，這些浮雕記錄的是唐山過台灣、劉銘傳修鐵路、鄭成功收複台灣、台灣光復等重大歷史事件，體現了兩岸同根同源一脈相承的關係。



於細節處深挖之後再放眼整體，周敏明告訴記者，遠觀彩車，山體同下面的海浪實際上組成了一個島嶼的形象，這是寶島台灣典型的地理特征。



據周敏明說，如此別具匠心的彩車花費了大概八個月的時間去進行創作設計和完善。被問及此詞台灣彩車與以往的區別，他則表示，此次的彩車表達的是情感的連接，以團圓作為情感理念，促進兩岸心靈契合。彩車是從親情的角度出發進行設計，沒有去進行元素的堆砌和生硬的拼接。“這次的彩車特別適合拍全家福，因為它處處象徵著團圓，有一個非常好的情感寓意。”

